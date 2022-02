Kirchhundem: Nach Hühner-Tötung hofft Polizei auf Hinweise

Würdinghausen. Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen nach der brutalen Attacke auf einen Hühnerstall in Würdinghausen. Eine heiße Spur gibt es nicht.

Nach der brutalen Tötung von 50 Tieren in einem Hühnerstall bei Würdinghausen am vergangenen Wochenende dauern die Ermittlungen weiter an. Eine Spur auf den oder die Täter gibt es laut Polizei derzeit nicht. Die Kreispolizeibehörde hofft nach der medialen Aufmerksamkeit nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.

„Wir tun alles, um den oder die Täter zu ermitteln“, sagt Thorsten Scheen, Sprecher der Kreispolizeibehörde in Olpe, der bei der Einordnung der Straftat klare Worte findet: „Das ist eine große Schweinerei, was dort passiert ist“, so Scheen. Nach den ersten Ermittlungen hatten sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag die oder der Täter Zugang zu dem Hühnerstall mit angeschlossenem Freilandgehege an der Straße „Am Ehrenmal“ in Kirchhundem-Würdinghausen verschafft und dort mit einem Messer rund 50 Masthähne gezielt getötet. Der Besitzer hatte die Straftat am Sonntag festgestellt und die Polizei informiert.

Nur wenige Spuren

Wegen des schlechten Wetters am vergangenen Sturmwochenende sei die Spurenlage nicht sehr ergiebig gewesen, so Scheen. Die Polizei verfolge aber auch noch andere Ermittlungsansätze, zum Beispiel, ob es im Umfeld des geschädigten Hühnerzüchters im Vorfeld zu Streitigkeiten gekommen war.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, Beobachtungen oder andere Hinweise, die zur Aufklärung beitragen könnten. Wer etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich unter 02761/92690 an die Polizei in Olpe zu wenden.

Immer wieder Attacken gegen Tiere

Eine so heftige Attacke gegen Tiere hat es im Kreis Olpe in den letzten Jahren nicht gegeben. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz kommen dagegen immer mal wieder vor. Vor drei Jahren verendeten im Raum Grevenbrück/Bamenohl vier Hunde qualvoll, weil unbekannte Täter Giftköder ausgelegt hatten. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Auch weidende Pferde wurden im Kreis vor einigen Jahren schon von Tierhassern attackiert. In der letzten Zeit, so Thorsten Scheen, habe es aber derartige Fälle nicht mehr gegeben.

Nach § 17 des Tierschutzgesetzes werden Personen zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft, die ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund töten, einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügen.

