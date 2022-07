Kirchhundem: Neue Hunde-Spielwiese ist bislang gescheitert

Albaum/Heinberg. Die Hunde-Spielwiese „Bebe&Maus“ in Heinsberg sollte eigentlich eröffnet werden. Doch daraus wurde nichts. Jetzt werden Unterschriften gesammelt.

Eigentlich sollte Ende Februar diesen Jahres die große Hunde-Abenteuer-Spielwiese „Bebe&Maus“ in Heinsberg eröffnet werden. Die beiden Ideengeberinnen Christine Pavlovic aus Heinsberg und Sabine Schulte aus Albaum hatten rund 3000 Quadratmeter eingezäunt und ausgestattet um Hunden hier einen Freiraum zu gewähren, der ihnen das Spielen mit Artgenossen in einem geschützten Raum möglich macht.

Doch es ist nie zur Eröffnung gekommen. Bedingt durch eine Anzeige sind die Behörden tätig geworden und haben eine Eröffnung verhindert. „Wir hatten übersehen, dass man für eine Hundespielwiese einen Bauantrag einreichen muss“, weiß Christine Pavlovic heute. Also suchten sich die beiden Frauen einen Architekten und stellten einen Bauantrag. Monate gingen ins Land ohne eine Rückmeldung. „Über einen internen Bekannten haben wir erfahren, dass die untere Landschaftsbehörde den Antrag ablehnen würde“, erzählt Christine Pavlovic weiter. „Daher haben wir den Bauantrag zurückgezogen, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Chance zu haben einen neuen Bauantrag zu stellen, denn wenn der Antrag einmal abgelehnt wird, ist es vorbei.“

Platz befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet

Außerdem wurden die Vertreterinnen der zuständigen Behörden aus Olpe und Kirchhundem zu einem Ortstermin geladen. Auf Nachfrage der Redaktion, warum die Wiese dort nicht als Hundewiese zur Verfügung gestellt werden darf, erklärt der Kreis Olpe: „Der besagte Platz befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet. Gemäß der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebiets ist es unter anderem untersagt, bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne der Landesbauordnung, Zäune sowie andere Einfriedungen oder Stellplätze für Fahrzeuge zu errichten, zu erweitern oder zu verändern sowie Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen.“

Der Bereich sei außerdem sowohl im bestehenden Regionalplan, als auch in dem Entwurf zur Neuaufstellung, als Bereich zum Schutz der Natur ausgewiesen. Damit sollen der Schutz, die Pflege und die Entwicklung wertvoller Biotope gesichert werden. Eine Ausnahme könne nur unter bestimmten Bedingungen zugelassen werden, wenn sie mit der Landschaftsschutzverordnung konform sein, aber „die Voraussetzungen zur Zulassung einer Ausnahme sind hier weder vorgetragen worden, noch sind diese erkennbar“, so der Kreis in seiner Stellungnahme weiter.

Doch Christine Pavlovic und Sabine Schulte wollen nicht aufgeben. „Das ist für uns keine Option.“ So liegen an zahlreichen Orten Unterschriftenlisten aus und auch über die Homepage www.hundespielwiese-kirchhundem.de kann man das Vorhaben unterstützen. „Vielleicht können wir die Behörden überzeugen, dass die Hundespielwiese für Hund und Mensch sehr wichtig ist.“

Schwerpunkt bildet der soziale Aspekt

Parallel überlegen die beiden Frauen, einen Verein zu gründen. Dafür haben sie einen Anwalt für Verwaltungsrecht konsultiert. „Er glaubt“, so Christine Pavlovic, „dass durch die Gründung eines gemeinnützigen Vereins und die Erfüllung diverser Auflagen ein Betreiben von Hundeplatz und Hundewiese auch in Landschaftsschutzgebieten möglich ist, denn hier soll der Schwerpunkt nicht der kommerzielle, sondern der soziale Aspekt sein.“

Christine Pavlovic und Sabine Schulte sind von ihrem Vorhaben überzeugt. „Es geht uns um das Wohl der Tiere und wir haben bei unseren Recherchen erfahren, dass viele Hundeschulen und Hundewiesen deutschlandweit bereits in Landschaftsschutzgebieten betrieben werden dürfen. Auch gewerbliche Hundeschulen sind dabei. Es erstaunt uns doch sehr, dass dies in anderen Regionen und Bundesländer unter bestimmten Voraussetzungen verwirklicht werden kann und im Kreis Olpe unüberwindliche Hürden aufgebaut werden. Aber wir werden kämpfen und nicht aufgeben.“

