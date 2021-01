Kirchhundem: Neue Mensa für die Grundschule am Kreuzberg

Die Grundschule in Kirchhundem sollen einen Anbau in Höhe des Erdgeschosses bekommen.

Kirchhundem. Mehr Platz benötigt die Grundschule am Kreuzberg. Ein 100 qm großer Anbau würde das Problem mindern.

Neben der Erweiterung der Rathausflächen (wir berichteten) hat die Gemeinde ein weiteres, größeres Bauprojekt vor der Brust. Ähnlich wie der Verwaltungstempel platzt auch die Grundschule Kirchhundem „Am Kreuzberg“ aus allen Nähten. Ein 100 qm großer Anbau auf dem Schulhof, also in Höhe des Erdgeschosses, könnte die Probleme lösen. Im Schulausschuss stellten Kirchhundems Schulleiterin Edith Wagener und Frank Vollmer vom Bereich Hochbau die Entwurfspläne des Architekturbüros „Archifaktur“ vor.

Anbindung zum Treppenhaus

Der verglaste Anbau ist multifunktional nutzbar, soll vor allem aber mittags als eine Art Mensa dienen, in der bis zu 60 Ganztagskinder ihr Mittagessen zu sich nehmen können. Derzeit ist der sogenannte Mittagessenraum nur für 24 Kinder ausgelegt. Denn der Offene Ganztag (OGS) boomt auch an der Kreuzbergschule. Mehr als die Hälfte der 135 Schüler bleiben auch über Mittag in der Schule. Die Zahl der Ganztagskinder hat sich seit 2007 von 23 auf 47 mehr als verdoppelt, hinzu kommen derzeit 33 Schülerinnen und Schüler, die an der 8 bis 13 Uhr-Betreuung teilnehmen. Wird der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2015 Realität, werden es noch mehr werden.

Abgesehen davon fehlt es auch durch die Doppelnutzung vieler Räume an Platz, u. a. nutzt auch die Musikschule einen Klassenraum, der Mittagessenraum dient auch als Frühbetreuungs- und Hausaufgabenraum. Der neue Anbau soll eine direkte Anbindung zum Treppenhaus und zum Betreuungsraum haben, das Dach ist so konstruiert, dass es als Pausenüberdachung dient. Das Dach soll zudem begrünt werden, ein Merkmal, das der zertifizierten Naturparkschule gut zu Gesicht stehen und bestens zum Schulkonzept passen würde.

Satte Förderung

Mit 285.000 Euro ist der Anbau nicht gerade ein Schnäppchen, aber immerhin winkt eine Landesförderung von 179.000 Euro. Wenn der Gemeinderat zustimmt, soll der Anbau bereits in den kommenden Sommerferien gebaut werden.