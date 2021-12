Kirchhundem: Politik einig über neue Windkraftbereiche

Kirchhundem. Die vier Kirchhundemer Ratsfraktionen haben ihre Windkraftpläne vorgelegt. Drei Flächenbereiche im Gemeindegebiet scheinen konsensfähig zu sein.

Es geht um Wohn- und Lebensqualität, Klimaschutz und viel Geld. Kein Wunder, dass das Interesse riesengroß ist, wo sich demnächst neue Windräder in der Gemeinde drehen könnten. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger vorwiegend aus Brachthausen, Heinsberg und Rahrbach waren am Montagabend in die Sekundarschule gereist. Aus gutem Grund, die Flächen rund um Heinsberg und Rahrbach könnten die Windenergie-Hotspots der Gemeinde werden.

+++ Lesen Sie auch: Corona im Kreis: Wo die Infektionen am höchsten sind +++

In der Sondersitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Gemeindeentwicklung legten nach der CDU, die vor 14 Tagen vorgeprescht war und dafür von der UK kritisiert wurde, auch die anderen drei Ratsfraktionen ihre Karten über mögliche Windkraftvorrangzonen auf den Tisch. Ergebnis: Es gibt durchaus eine Schnittmenge bei den favorisierten Windkraftflächen. Alle Fraktionen haben sich Waldbereiche südlich von Heinsberg, nördlich von Rahrbach in Erweiterung der bestehenden Vorrangzone, und den Engelsberg westlich von Kruberg an der Grenze zur Stadt Olpe ausgeguckt. Diese Flächenbereiche, allesamt an der Gemeindegrenze, scheinen also konsensfähig zu sein. Allerdings haben sie je nach Fraktion unterschiedliche Ausprägung und Größe.

CDU bleibt bei Linie

Die CDU-Fraktion bleibt ihrer Linie „So wenig Windkraft wie möglich“ treu. Von den rund 3000 Hektar, die nach Abzug aller harten und weichen Tabukriterien als so genannte Potenzialflächen übrig bleiben, will die Union nur rund 15 Prozent (450 Hektar) für Windkraft zur Verfügung stellen, nur für weitere zwei Prozent sieht sie noch Abstimmungsbedarf. Die UK will 22 Prozent (534 Hektar) deklarieren und sieht noch Verhandlungsmöglichkeiten über weitere 45 Hektar (20 Prozent). Die SPD will für die Windkraft immerhin 42 Prozent (1217 Hektar) mit einer Verhandlungsoption über weitere 17 Prozent bereitstellen. Der Vorschlag der Grünen geht mit 1959 Hektar (64 Prozent, plus 4 Prozent) erwartungsgemäß weit darüber hinaus.

Windenergieanlagen immer größer Die Bürger hatten in der Sitzung kein Rederecht, konnten am Ende nur Fragen stellen. Aus diesem Grund fordern Heinsberger Bürger vor einer endgültigen Beschlussfassung eine Bürgerversammlung vor Ort. Immerhin seien die Heinsberger am meisten betroffen. Die modernen Windenergieanlagen werden immer größer und lauter, sagte Alexander von Frantzius. Stand der Technik seien heute Anlagen mit einer Gesamthöhe von nahezu 240 Metern und einem Rotordurchmesser von 150 Metern.

Die Union hatte zunächst nur 12 Prozent der Potenzialfläche ins Auge gefasst, in der Annahme, dass rund zehn Prozent ausreichen würden, um der Windkraft „substanziell Raum zu geben“, wie es der Gesetzgeber fordert. Alexander von Frantzius, langjähriger Windkraftberater der Gemeinde, und auch Bürgermeister Björn Jarosz, warnten vor einer solchen defensiven Auslegung. Angesichts der Struktur der Gemeinde mit „viel Fläche und wenig Köpfen“ bestehe die Gefahr, dass ein Flächennutzungsplan mit zu knapp bemessener Windkraftfläche vor Gericht scheitern würde. Außerdem könne es gut sein, dass die Träger der öffentlichen Belange, also die Fachbehörden, einige der Flächen zum Beispiel aus Gründen des Naturschutzes noch reduzieren. Deshalb sei es klüger, eine größere Flächenkulisse zu wählen. Von Frantzius: „Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen zehn und 20 Prozent.“

Grüne fordern mindestens 16 neue Windräder

Für Mike Warnecke, Grüne, ist auch dies viel zu wenig. Um den Anteil der regenerativ erzeugten Stroms in der Gemeinde von 25 auf 100 Prozent zu erhöhen, müssten mindestens 16 weitere Windräder gebaut werden. Die SPD stehe der Windkraft ebenfalls „optimistisch und positiv“ gegenüber, sagte Fraktionschef Manuel Behle, es dürfe aber nicht zu einer Umzingelung von Ortschaften kommen. Diese wollen auch UK und CDU verhindern. Alfred Bierhoff (CDU) appellierte an Windkraftbefürworter und -gegner fair miteinander umzugehen. In den Dörfern mache sich schon jetzt eine Spaltung breit.

+++ Auch interessant: Schrottdiebe in Kirchhundem unterwegs +++

Die Gemeinde will aus den Vorschlägen der Fraktionen nun einen Beschlussvorschlag erstellen, über den bereits im Januar abgestimmt werden soll. Bürgermeister Jarosz drückt aufs Tempo. „Wir müssen den jetzigen Drive aufrecht erhalten. Wir waren noch nie so weit wie heute. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Konsens jenseits der zehn Prozent finden werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe