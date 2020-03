Kirchhundem-Rinsecke: Auto brennt völlig aus

Schreck zur Kaffeezeit am Samstag in Rinsecke. Aus noch ungeklärter Ursache stand gegen 14.30 Uhr ein Auto, das auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes in Kirchhundem-Rinsecke geparkt war, in Flammen. Die Feuerwehreinheiten aus Oberhundem, Selbecke und Kirchhundem rückten schnell an und hatten den Brand durch den Einsatz von Wasser und Schaummitteln bald unter Kontrolle. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Das Fahrzeug brannte vollkommen aus und hat nur noch Schrottwert. Foto: Volker Eberts / WP

Zwischenzeitlich war das Feuer hochgestuft und es waren weitere Einheiten alarmiert worden, weil die Flammen unter den Vorsprung einer Remise schlugen und Gefahr bestand, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitet. „Das bekommt man anders nicht mehr in den Griff“, so Thomas Beckmann, Sprecher der Feuerwehr Kirchhundem. DRK, Rettungsdienst und auch die Drehleiter der Gemeinde konnten bald wieder abrücken, Menschen kamen nicht zu Schaden.