Kirchhundem: Schon wieder Feuerwehr-Einsatz bei Hesse

Welschen Ennest. Zum zweiten Mal innerhalb von nur fünf Tagen muss die Feuerwehr Kirchhundem am Dienstagabend zur Bäckerei Hesse in Welschen Ennest ausrücken.

Die Bäckerei Hesse in Welschen Ennest scheint im Moment vom Pech verfolgt zu sein. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche musste die Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem am Dienstagabend wegen eines Brandalarms zu der Bäckerei im Welschen Ennester Gewerbegebiet In der Welsmicke ausrücken. Mitarbeiter hatten in der Brotbackstube ungewöhnlichen Brandgeruch bemerkt. Sie riefen sofort die Feuerwehr und verließen das Gebäude, so dass niemand zu Schaden kam.

+++ Lesen Sie auch: Attendorn: Junger Mann zündet aus Verzweiflung Elternhaus an +++

Unter dem Stichwort „Industriebrand“ rückte die Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem aus. Weit hatten es die Blauröcke diesmal nicht, denn zufällig hielt ein gesamter Zug mit den Löschgruppen Welschen Ennest, Silberg und Hofolpe auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens in der Nachbarschaft eine Übung ab.

40 Feuerwehrleute waren rasend schnell zur Stelle, weil die Wehr in der Nachbarschaft der Firma Hesse zufällig eine Übung abhielt. Foto: Volker Eberts / WP

Von hier war es nur ein Katzensprung zu dem betroffenen Betriebsgebäude. Die Einsatzkräfte konnten in dem Gebäude trotz intensiver Suche kein offenes Feuer feststellen. Vorsorglich bauten die Wehrleute eine Schlauchverbindung in das Gebäude auf und starteten Lüftungsmaßnahmen. Auch die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, musste aber nicht eingesetzt werden. Offenbar kam der Rauch wieder aus dem Ofenbereich, in dem es bereits am letzten Donnerstag gebrannt hatte. Techniker des Ofenbauunternehmens begannen noch am Abend mit der Suche nach der Ursache für die Rauchentwicklung.

Die Feuerwehrleute konnten kein offenes Feuer feststellen, bauten dennoch vorsorglich eine Schlauchleitung auf. . Foto: Volker Eberts / WP

Der Hesse-Geschäftsleitung stand der Schrecken nach dem erneuten Feuerwehr-Einsatz im Gesicht. Weil der betroffene Ofenbereich in den letzten Tagen aufwendig abgetrennt wurde, ist der Re-Start des Backbetriebs in dieser Woche nach ersten Erkenntnissen aber nicht gefährdet. Derzeit backen immer noch befreundete Unternehmen für Hesse mit.

+++ Auch interessant: Großbrand bei Hesse: Feuer im Ofenbereich legt Bäckerei lahm +++

„Wir planen am Donnerstag wieder nach und nach mit dem Brotbacken zu beginnen und hoffen, dass es klappt“, so Geschäftsführer Reinhard Hesse. Mehr als die Hälfte der gesamten Ofenkapazität soll dann wieder einsatzbar sein. Die „Brötchenstraße“, die sich in einem anderen Gebäudeteil befindet, war ohnehin von dem Brand in der letzten Woche nicht betroffen.

Die Feuerwehr war laut Thomas Beckmann, Sprecher der Kirchhundemer Feuerwehr, mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, zusätzlich DRK und Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe