Kirchhundem: Schwerer Unfall - Hubschrauber im Einsatz

Würdinghausen. Drei Verletzte muss der Rettungsdienst am Samstag auf der L 713 bei Würdinghausen versorgen, auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zwei Schwer- und eine Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Albaumer Straße am Samstagnachmittag in Würdinghausen. Laut Aussage der Polizei war der 27-jährige Fahrer eines Ford-Transit von Albaum in Richtung Würdinghausen unterwegs. In der Kurve an der Schafsbrücke am Ortseingang Würdinghausen kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem PKW, Modell Suzuki Swift, der von einem 71-Jährigen gefahren wurde. Dieser wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr mittels schwerem Gerät befreit werden. Seine 65-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 27-jährige Ford-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt, er wurde später mit dem Rettungshubschrauber „Christoph Gießen“ in eine Klinik geflogen.

Der Rettungshubschrauber wurde nachalarmiert, um den schwer verletzten Ford-Fahrer in eine Klinik zu bringen. Foto: Kai Osthoff / WP

Ersthelfer versorgen Verletzte

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle ausgerückt. Die Feuerwehr aus Kirchhundem und Oberhundem war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Sie kümmerten sich um die Patientenrettung und stellten an der Unfallstelle den Brandschutz sicher. Außerdem wurden die Autobatterien abgeklemmt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war die Albaumer Straße am Ortseingang Würdinghausen gesperrt.