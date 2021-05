Kirchhundem: Sozia stürzt bei Fluchtversuch vor der Polizei

Kirchhundem/Olpe. Ein Motorradfahrer wollte bei Kirchhundem vor der Polizei fliehen. Dabei stürzte seine Sozia jedoch vom Motorrad, so dass er zurückkehren musste.

Skurrile Polizeikontrolle in Kruberg: Ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei hatte ein Motorradfahrer am Sonntag trotz Überholverbots auf der Strecke zwischen Neuenkleusheim und Kruberg überholt. Gegen 15.15 Uhr passierte der Fahrer mit Sozia das Polizeifahrzeug, berichtete die Polizei Olpe am Montag. Die Beamten folgten dem deutlich zu schnellen Motorrad und konnten es etwa einen Kilometer entfernt an der Einmündung der L 711 zur K 18 feststellen.

Dort stand das Krad mit Fahrer und Beifahrerin auf einer geschotterten Stelle neben der Fahrbahn. Der Fahrer des Zivilfahrzeuges blieb neben dem Krad stehen. Durch das geöffnete Fenster gab sich der Beifahrer durch das Zeigen einer Anhaltekelle und durch seine Uniform als Polizeibeamter zu erkennen. Außerdem forderte er den Motorradfahrer auf, stehen zu bleiben.

Dies ignorierte der Motorradfahrer. Er legte einen Gang ein und fuhr an. Dabei berührte das Krad die Stoßstange des stehenden zivilen Polizeifahrzeuges, dessen Fahrer zuvor noch versuchte, den Weg zu versperren. Die Sozia fiel hierbei von dem Motorrad. Ihr Lebensgefährte fuhr zunächst noch einige Meter, bis er das Fehlen seiner Freundin feststellte und zurückkehrte. Fahrer und Mitfahrerin verletzten sich leicht.

