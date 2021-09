Kirchhundem: Spaziergänger (65) durch gefällten Baum getötet

Kirchhundem. Im Wald bei Kirchhundem-Stelborn ist ein Spaziergänger am Donnerstag tödlich verunglückt. Ein Baum stürzte bei Fällarbeiten auf den 65-Jährigen.

Ein 65 Jahre alter Spaziergänger ist am Donnerstag in einem Waldstück in Kirchhundem von einem Baum getroffen und tödlich verletzt wurden. Der Baum war gegen 12.20 Uhr in der Nähe von Stelborn im Rahmen von Waldarbeiten gefällt worden und hatte den Mann unter sich begraben, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr Kirchhundem konnte den 65-Jährigen befreien. Trotz sofortiger Reanimation starb er aber noch an der Unfallstelle. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls aufgenommen. Seelsorger wurden angefordert, um Zeugen und Rettungskräften beizustehen.

