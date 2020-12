Kirchhundem: Stillgelegte Bahn-Baustelle im Winterschlaf

Heidschott/Kirchhundem Ein paar Schlingnattern bremsten im Sommer zwei Brückenbaustellen auf der Ruhr-Sieg-Strecke aus. Keiner weiß, wann´s weiter gehen wird.

Die Lokomotiven der Deutschen Bahn AG strotzen nur so von Kraft. Nichts scheint die stählernen Kolosse, die hunderte von Tonnen hinter sich her ziehen können, aufhalten zu können. Denkste! Ein paar zierliche, schlanke Schlangen namens Schlingnattern bzw. Coronella austriaca, von denen ein Exemplar gerade mal um die 80 Gramm auf die Waage bringt, reichten in diesem Sommer aus, um zwei Brückenbaustellen der Bahn lahm zu legen und das Unternehmen Zukunft mächtig in Verlegenheit zu bringen.

Wenn es gut läuft...

Und wie es in Zukunft um die stillgelegte Baustelle auf der Ruhr-Sieg-Strecke in der Ortslage Heidschott bestellt ist, ist nach wie vor ungewiss. „Wenn es gut läuft, dann können wir im Sommer 2021 weiterbauen, wenn es schlecht läuft erst im Sommer 2022 oder -23“, sagt Dirk Pohlmann, Sprecher der Deutschen Bahn in NRW. Im Moment läuft rein gar nichts. „Die Tiere sind im Winterschlaf, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie es weiter geht“, so die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Olpe.

Viele offene Fragen

Am 17. Juli hatte die Untere Naturschutzbehörde die Bahn darüber informiert, dass im Baustellenbereich schützenswerte, vom Aussterben bedrohte Schlingnattern von Spaziergängern entdeckt wurden. Daraufhin hatte die Bahn von sich aus die Bauarbeiten gestoppt. Zunächst hatte das Unternehmen noch geglaubt, das Problem in ca. drei Monaten lösen zu können. Bis dahin sollte ein Gutachten über das plötzliche Schlingnattervorkommen vorliegen.

Angesichts vieler offener Fragen beschloss die Bahn Ende Juli dann, alle Arbeiten bis zur Rechtssicherheit komplett einzustellen. Sämtliche Baumaschinen, riesige Kräne und fast das gesamte Baumaterial wurden wieder abtransportiert, ein Millionenaufwand. Offen bleibt bis heute die Frage, warum die Schlingnattern nicht schon bei früheren Erdarbeiten auf der Baustelle, die bereits 2018 begonnen hatten, aufgetaucht waren.

Brücke im Winterschlaf

Kurz vor dem Stopp- und Rückbau-Beschluss waren mit einem Schwertransport noch zwei 70 Tonnen schwere Stahlbrückenteile angeliefert worden. Nach zwei Wochen lag am 6. August die Genehmigung für den Rücktransport vor. Zwei Spezial-Lkw der bahneigenen Spedition DB Schenker machten sich auf den Weg, um die stählernen Riesen per Schwertransport nach Hagen zu transportieren. Dort liegen sie nun wie die Schlingnatter, unser Störenfried des Jahres, im Winterschlaf und warten auf das Frühjahr.