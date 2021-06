Kirchhundem: Unbekannte brechen in zwei Firmen ein

Kirchhundem. Am Wochenende sind zwei Firmen in Kirchhundem-Würdinghausen das Ziel von Einbrechern gewesen. Sie stahlen Bargeld aus einem Büroraum.

Einbrecher sind am Wochenende in zwei Firmengebäude in Würdinghausen eingedrungen, berichtet die Polizei Olpe am Dienstag.

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, hebelten die Unbekannten ein Fenster eines Betriebs in der Straße Auf dem Klebe auf. Sie durchsuchten die Büroräume, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts.

Ein weiterer Einbruch fand in der Nacht zu Montag in der Straße Ohler Wiesen statt. Hier gelang es den Tätern, Bargeld aus einem Büroraum zu stehlen. Wie die Einbrecher in das Firmengebäude kamen, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

