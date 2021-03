Kirchhundem: Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt Bahnschranke

Die Bahnschranke am Bahnübergang in Lennestadt beschädigte ein bisher unbekannter PKW-Fahrer.

Kirchhundem. Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Kirchhundem. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beschädigte eine Bahnschranke. Die Polizei ermittelt.

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag (26. März) gegen 13.45 Uhr auf der K 19 in Kirchhundem ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Straße aus Richtung Silberg in Richtung Heidschott. An einem Bahnübergang fuhr er gegen eine heruntergehende Schranke und entfernte sich von der Örtlichkeit. Das teilt die Polizei Olpe mit.

Eine Zeugin, die in dieselbe Richtung mit ihrem Pkw fuhr, bemerkte kurze Zeit später einen Schaden an der Schranke. Sie beobachtete einen Pkw, der unweit der Unfallörtlichkeit mit einer beschädigten Windschutzscheibe stand. Der Fahrer unterhielt sich mit einem Insassen und fuhr dann Richtung Hofolpe davon.

Die Melderin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese führte Ermittlungen an der Halteradresse durch, die bis jetzt jedoch negativ verliefen. Diese dauern an. Der Sachschaden an der Schranke liegt im dreistelligen Eurobereich.