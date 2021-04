Kirchhundem und Houplines: Gemeinsam die Zukunft gestalten

Kirchhundem. Trotz Corona lassen die beiden Kommunen Houplines und Kirchhundem ihre Freundschaft nicht ruhen.

Gegenseitige Besuche, Austausche zwischen Gruppen, Vereinen und Familien bestimmten seit der Begründung der Partnerschaft zwischen der französischen Kleinstadt Houplines und Kirchhundem im Jahre 1989 den partnerschaftlichen Jahresablauf beider Kommunen. Seit über einem Jahr hat die Pandemie die Begegnungen jedoch auf eine virtuelle Ebene reduziert, und so lud der Erste Vorsitzende des Kirchhundemer Vereins „Freunde von Houplines“, Manfred Jung, erstmals zu einer gemeinsamen Videokonferenz ein.

Ausgangssperre in Houplines

Björn Jarosz und sein Houpliner Amtskollege Jean-François Legrand tauschten sich zunächst über die aktuelle Corona-Lage in ihren Gemeinden aus. Houplines ist dabei durch die französischen Beschränkungen weit härter getroffen als Kirchhundem. So gilt von 19 bis 6 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre und auch tagsüber kann man sich nur in einem Umkreis von maximal 10 Kilometern von seinem Wohnort bewegen.

Ansonsten ist ein selbst auszufüllendes Attest mitzuführen, in dem Gründe für einen weiteren Weg wie zum Beispiel zur Arbeitsstelle, zum Arztbesuch usw. angegeben werden müssen. In vielen Bereichen ist Homeoffice angesagt, soweit dies möglich ist. Auch im Houpliner Rathaus sind die Mitarbeiter nur noch zur Hälfte vor Ort anzutreffen.

Ähnliche Herausforderungen

Auch Björn Jarosz berichtete unter anderem von den Beschwernissen für die hiesigen Vereine, deren normale Aktivitäten ruhen müssen und auch für die Freiwilligen Feuerwehren, die ihre Übungen zurzeit nicht abhalten können. Langfristig stellt sich sogar das Problem, ob Vereine auch nach Ende der Pandemie noch weiter existieren werden.

Im Schulbereich sind beide Gemeinden mit ganz ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. So müssen nach behördlichen Vorgaben kurzfristig Maßnahmen zwischen Distanz- und Präsenzunterricht umgesetzt werden.

Videokonferenzen weiter nutzen

Die Zoom-Videokonferenz wurde von beiden Seiten begrüßt, da sich so die Vertreter beider Partnerschaftsvereine nach langer Zeit in größerer Runde einmal sprechen und auch sehen konnten. Sie soll auch zur Vorbereitung realer Begegnungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 weiter genutzt werden.

Bürgermeister Jarosz regte an, die Homepages beider Kommunen auch zweisprachig zu gestalten, um so Interesse am Kennenlernen der jeweils anderen Gemeinde zu wecken und damit den touristischen Austausch zu fördern. Auch sollten Formate, die in der Vergangenheit gut zu gegenseitigen Begegnungen beigetragen haben, weiter entwickelt oder auch neu angestoßen werden.

Spiele ohne Grenzen

Erwähnt wurden dabei die bereits seit den neunziger Jahren mehrfach veranstalteten Spiele ohne Grenzen und auch Begegnungen zwischen Sportvereinen, Musik- und Gesangvereinen sowie die über mehrere Jahre durchgeführte Campingwoche in Houplines. Bei allem soll vorrangig die jüngere Generation ins Auge gefasst werden, um die Partnerschaft zwischen den Kommunen zukunftssicher zu machen und das Interesse für das jeweils andere Land, seine Kultur und Sprache zu wecken.

Sowohl in Houplines, als auch in Kirchhundem werden Flächen für neue Wohnsiedlungen und Industriegebiete entwickelt und Wohnbereiche neugestaltet, um sie attraktiver zu machen. Das brachte die Idee auf, auch den kommunalen Verwaltungen in Zukunft Einblicke in solche Maßnahmen auf der jeweils anderen Seite zu geben, um gegenseitig voneinander zu lernen. Hinzu kämen dann auch gegenseitige Besuche örtlicher Industriebetriebe.

Partnerschaftsschilder erneuern

Die schon in die Jahre gekommenen Partnerschaftsschilder an den Zufahrtsstraßen in die Gemeinde Kirchhundem sollen neu gestaltet werden. Vorschläge dazu wurden auf der Videokonferenz ebenfalls gezeigt und diskutiert.

Kirchhundems Ortsvorsteherin Tatjana Vente stellte die Idee vor, auch Grundschulen und Kindergärten in Aktionen mit einzubeziehen, zum Beispiel in Form von Malwettbewerben, um positive, mutmachende Werke in dieser Pandemie-Zeit in der Partnergemeinde zu zeigen.

Zusätzlich ist in Kirchhundem die Schaffung eines Weges mit Infostationen geplant, der nach Houplines benannt ist – gibt es doch nun schon seit fast 15 Jahren ein nach Kirchhundem benanntes ganzes Wohngebiet in Houplines, die „Résidence Kirchhundem“.