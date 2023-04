Blaulicht Kirchhundem: Unfall am Rhein-Weser-Turm - Mann verletzt

Oberhundem. Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der L 553 wurde ein 64-Jähriger verletzt.

Am Mittwoch kam es um 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 553 zwischen dem Panorama-Park und dem Rhein-Weser-Turm. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Straße in Richtung Oberhundem. Beim Linksabbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 64-Jährigen. Durch die Kollision wurde der 64-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe