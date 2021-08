Kirchhundem: Unfall beim Ausparken – Autofahrer betrunken

Ein betrunkener Autofahrer hat in Kirchhundem-Würdinghausen einen Unfall verursacht. Die Polizei nahm ihn mit auf die Wache.

Kirchhundem. Ein betrunkener Autofahrer in Kirchhundem ist beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren. Die Polizei nahm ihn mit auf die Wache.

Beim Ausparken ist ein betrunkener Autofahrer in Kirchhundem-Würdinghausen am Sonntag mit seinem Wagen gegen das dahinter abgestelle Fahrzeug geprallt. Ein Atemtest ergab einen Alkoholpegel von mehr als 1,6 Promille, berichtet die Polizei Olpe. Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr an der L 553.

+++ Missbrauch in der Kirche: Pastor Grote aus Attendorn über die Fälle in seinem Kirchenkreis +++

Im Anschluss an die Unfallaufnahme begleitete er die Beamten auf die Polizeiwache Lennestadt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige geschrieben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe