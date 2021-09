Kirchhundem: Werkzeug aus Baustellen-Anhänger gestohlen

Die Polizei sucht Einbrecher, die Werkzeug aus einem Baustellen-Anhänger in Kirchhundem gestohlen haben.

Kirchhundem. Aus einem Baustellen-Anhänger in Kirchhundem haben Unbekannte Werkzeug für knapp 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, hochwertiges Werkzeug aus einem Baustellen-Anhänger in Kirchhundem gestohlen. Am Freitagmorgen stellte ein Bauarbeiter fest, dass das Schloss des Anhängers, der auf einer Baustelle an der K 19 zwischen Heidschott und Varste geparkt war, aufgebrochen war.

Nach Polizeiangaben fehlten diverse Werkzeuge, unter anderem zwei Trennschleifer, eine Bohrmaschine und weiteres Markenwerkzeug, im Wert von rund 8000 bis 9000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

