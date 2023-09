Kirchhundem: Zwei Verletzte nach Unfall auf der L553

Kirchhundem/Oberhundem. Die L553 bei Kirchhundem-Oberhundem ist aktuell noch gesperrt nach einem schweren Unfall mit zwei Verletzten in den frühen Morgenstunden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L553 bei Kirchhundem-Oberhundem sind am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei erklärte, war ein 57-Jähriger aus Kirchhundem mit seinem Ford C-Max aus dem Wilhelm-Münker-Weg gekommen und wollte nach links in Richtung Würdinghausen abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam dort eine 29-Jährige aus Lennestadt mit ihrem Pkw entlang und wollte in Richtung Rhein-Weser-Turm weiterfahren. Da der 57-Jährige nach ersten Angaben die Vorfahrtsregelung missachtete, kam es auf der Landstraße zum Zusammenstoß.

+++ Lesen Sie auch: Olpe: Erstem Spatenstich gingen schwierige Absprachen voraus +++

Der VW-Golf der 29-Jährigen schleuderte einige Meter weiter und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand zum Stehen. So genannte Helfer vor Ort (HvO) vom DRK waren neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr gegen 5.47 Uhr alarmiert worden und trafen als erste an der Unfallstelle ein. Eingeklemmt waren die beiden Personen wie anfangs gemeldet nicht. Die Verletzten wurden durch die HvOs und die Feuerwehr versorgt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Mit dem Rettungswagen ging es zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sperrte die Landstraße ab, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und stellte vor Ort den Brandschutz sicher. Ein Spezialunternehmen reinigt noch die Fahrbahn. Die Landstraße ist aktuell noch voll gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe