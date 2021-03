Kirchhundem: Zwei Verletzte und großer Schaden bei Unfall

Verkehrsunfall auf der Hofolper Straße in Kirchhundem-Hofolpe.

Kirchhundem. Auf der B 517 in Kirchhundem-Hofolpe sind zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Insassen wurden verletzt, die beiden Autos wurden massiv beschädigt.

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Hofolper Straße im gleichnamigen Kirchhundemer Ortsteil am Samstagmittag.

Nach Aussage der Polizei war ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Auto von Benolpe in Richtung Kirchhundem unterwegs. In Gegenrichtung fuhr ein Wagen, der mit drei Personen besetzt war. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Wagen des 61-Jährigen prallte in einen Gartenzaun, während das andere Auto noch einige Meter weiter rollte.

Die beiden Fahrzeuge und der Gartenzaun wurden erheblich beschädigt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Mit Rettungswagen wurden zwei Insassen ins Krankenhaus gefahren. Neben der Polizei war auch ein Notarzteinsatzfahrzeug mit an die Einsatzstelle gerufen worden.