Kirchhundem: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Der Unfall auf der Siegener Straße in Kirchhundem forderte zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Kirchhundem. In Kirchhundem wurde die Ampelschaltung geändert. Möglicherweise war dies der Grund für einen Unfall auf der Kreuzung Siegener-/Hundemstraße.

Rund 20.000 Euro Sachschaden, zwei nicht mehr fahrbereite Auto und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Siegener Straße in Kirchhundem. Laut Aussage der Polizei war ein 64-jähriger Audi-Fahrer am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr von Hofolpe in Richtung Altenhundem unterwegs. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus Richtung Altenhundem und wollte nach links in Richtung Kirchhundem abbiegen. Möglicherweise, so die Polizei, führte die baustellenbedingte neue Ampelschaltung zu Missverständnissen auf der Kreuzung.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Auto mussten abgeschleppt werden. Auf der Siegener Straße sowie auf dem Hundemstraße kam es durch den Unfall zu erheblichem Rückstau. Die Polizei regelte den Verkehr.