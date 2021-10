Kirchhundem: Zwölf neue Ortsvorsteher gesucht

Kirchhundem. Die Gemeindeverwaltung zieht durch die Dörfer, um Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers bzw. der Ortsvorsteherin zu finden.

Die Gemeindeverwaltung Kirchhundem startet einen neuen, längst überfälligen, Anlauf, die Ortsvorsteherwahlen für die Bezirke der Gemeinde Kirchhundem durchzuführen. Bekanntlich endet die Amtszeit der Ortsvorsteher mit der Amtszeit der Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen, sodass die bis dahin amtierenden Vorsteher schon im November 2020 hätten bestätigt oder neue Vorsteher hätten gewählt werden. Rechtlich gesehen hat die Gemeinde Kirchhundem also seit dem 1. November 2020 keine Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherinnen mehr.

Wenn der Rat neue Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen wählen soll bzw. muss (nur der Rat, nicht die Bürgerschaft selbst, kann eine Person zum OV machen/wählen), beruft die Verwaltung eine Bürgerversammlung ein. Dort soll die Bürgerschaft des Bezirks einen Ortsvorsteher oder eine Ortsvorsteherin vorschlagen. Dieser Vorschlag wird dann von der Gemeindeverwaltung aufgenommen und dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. Mit positiver Beschlussfassung wird die Person gewählt, die Amtszeit endet mit der Amtszeit des Rates, unabhängig davon, wann die Wahl zum OV stattfand. Bislang waren Bürgerversammlungen nicht möglich, aber nun lassen die aktuellen Begebenheiten, unter Einhaltung der 3G-Regeln, wieder Bürgerversammlungen zu, sodass die Verwaltung diese nun in den kommenden Wochen abhalten kann.

Hier sind die Termine

Bezirk 1 Heinsberg und Bezirk 2 Albaum (umfasst die Ortschaften Heinsberg, Albaum, Böminghausen und Böminghauser Werk) Mittwoch, 3. November, 18 Uhr in der Schützenhalle Albaum;

Bezirk 3 Würdinghausen (umfasst die Ortschaft Würdinghausen) Donnerstag, 4. November, 18 Uhr im Hotel Kinner in Würdinghausen;

Bezirk 4 Kirchhundem, Flape, Herrntrop (umfasst die Ortschaften Kirchhundem, Berghof, Bettinghof, Flape und Herrntrop) Montag, 8. November, ab 18 Uhr in der Aula der Sekundarschule in Kirchhundem;

Bezirk 5 Hofolpe und Bezirk 6 Benolpe (umfasst die Ortschaften Hofolpe, Benolpe und Heitschott) Montag, 22. November, 18 Uhr in der Schützenhalle in Benolpe;

Bezirk 7 Welschen Ennest (umfasst die Ortschaft Welschen Ennest) Montag, 25. Oktober, 18 Uhr in der Schützenhalle in Welschen Ennest. Dort findet im Anschluss die Jahreshauptversammlung der Dorf AG statt);

Bezirk 8 Rahrbach, Kruberg (umfasst die Ortschaften Rahrbach, Kruberg und Arnoldihof) Dienstag, 26. Oktober, 18 Uhr in der Schützenhalle in Rahrbach;

Bezirk 9 Silberg, Varste (umfasst die Ortschaften Silberg, Varste, Breitenbruch und Mark) Dienstag, 9. November, ab 18 Uhr im Kulturgut Schrabben Hof in Silberg,

Bezirk 10 Brachthausen (umfasst die Ortschaften Brachthausen, Wirme, Emlinghausen, Ahe und Kohlhagen) entweder Mittwoch, 10. November, oder Dienstag, 30. November, jeweils ab 18 Uhr in der Schützenhalle Brachthausen

Bezirk 11 Oberhundem, Schwartmecke, Selbecke, Erlhof, Stelborn (umfasst die Ortschaften Oberhundem, Schwartmecke, Selbecke, Erlhof, Stelborn, Alpenhaus, Haus Bruch, Rhein-Weser-Turm und Rüspe) Donnerstag, 25. November, 18 Uhr im Haus der Gastes in Oberhundem;

Bezirk 12 Marmecke, Rinsecke (umfasst die Ortschaften Marmecke und Rinsecke) Mittwoch, 24. November. ab 18 Uhr in der Schützenhalle in Marmecke.

Für alle Bezirke, ausgenommen der Bezirke 5 und 10, wird es noch einen weiteren Tagesordnungspunkt geben, dort wird ebenfalls die Vorstellung von Reserveflächen für die Wohnbebauung in der Gemeinde Kirchhundem und die Vorstellung der Rücknahmeflächen in den betreffenden Ortsteilen erfolgen.

In Welschen Ennest werden zusätzlich noch zwei frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligungen (Bebauungsplan der Gemeinde Kirchhundem Nr. 29 „Gewerbegebiet Am Heid II“ und die 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 20 „Gewerbegebiet Am Heid, Welschen Ennest“) abgehandelt. Am Ende der Bürgerversammlung werden dann noch einmal kurz die siegreichen Entwürfe des Wettbewerbs „Masterplan Welschen Ennest“ von den Preisträgerinnen vorgestellt.

