Kirchhundem: ZWS lehnt neue Linie für Bürgerbus ab

Kirchhundem. Der BürgerBus-Verein Kirchhundem möchte sein Streckenangebot nach Altenhundem ausbauen, aber der ZWS spielt nicht mit.

Ausgebremst fühlen sich die Mitglieder des BürgerBus-Vereins Kirchhundem. Der Grund: Der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen Süd (ZWS) versagt ihnen die weitere Ausweitung des Bürgerbus-Fahrplans auf das Stadtgebiet Lennestadt, weil dort das Pilotprojekt Mobilenn an den Start gehen soll. Und dieses könne durch den Bürgerbus gefährdet werden, so der ZWS. Der Vorstand des BürgerBus-Vereins sieht das völlig anders und läuft Sturm gegen die Entscheidung, die vor allem ältere Mitbürger benachteilige.

Schon seit 2012 fährt der Bürgerbus aus Kirchhundem auch nach Altenhundem, hält derzeit dort aber nur am Busbahnhof (ZOB) und am Krankenhaus. Dieses Streckenangebot will der Verein ausbauen, denn viele Wohnbereiche in Lennestadts Zentralort haben keinerlei ÖPNV-Anbindung. Der Verein erarbeitete eine sogenannte „Einkaufstour“, die durch das Jammertal, über Lindenstraße, Hochstraße, Vogelwarte, Timmerbruch, weiter zum Krankenhaus/Josefinum und zurück führt und Haltestellen u. a. bei Blumen-Kremer, Lidl, HIT und am ZOB vorsieht.

Im März schien alles klar zu sein

Noch im März dieses Jahres wurde das Vorhaben seitens der Gemeinde Kirchhundem und auch der Stadt Lennestadt bei einem Treffen im Kirchhundemer Rathaus ausdrücklich befürwortet. Sogar eine Pressemitteilung war schon verfasst, als der ZWS als Träger des ÖPNV in Südwestfalen das gesamte Projekt im August plötzlich stoppte Und auch die Stadt Lennestadt stellt sich plötzlich quer.

Der Grund dafür ist das Pilotprojekt „Mobilenn“, das voraussichtlich in 2021 in Altenhundem starten soll (wir berichteten) und wofür der ZWS mehr als 700.000 Euro an Fördermitteln erhält. Günter Padt, ZWS-Geschäftsführer. „Wir sind dabei, das Projekt ans Laufen zu bringen. Es umfasst das komplette Gebiet Altenhundem, und wir wollen hier alle Verkehre damit erfassen. Es wäre Wahnsinn und fatal, wenn gleichzeitig der Linienverkehr des Bürgerbusses ausgeweitet würde.“ Denn dieser würde ja Fahrgäste für das Mobilenn-Projekt abgreifen. „Das geht einfach nicht“, so Padt, man dürfe das Projekt nicht gefährden.

Stammgäste haben kein Smartphone

Geht doch, sagt dagegen der BürgerBus-Verein. Denn 75 Prozent der Stamm-Fahrgäste seien Senioren oder sozial benachteiligte Mitbürger. Manfred Klein, zweiter Vorsitzender: „Die meisten haben gar kein Smartphone und kommen deshalb für Mobilenn überhaupt nicht in Frage.“

Der Vorstand ist überzeugt, dass beide ÖPNV-Angebote „in friedlicher Koexistenz nebeneinander bestehen könnten“, heißt es in einem Brief an alle politischen Gremien in den beiden Kommunen. Günter Padt dagegen sieht das anders. Grundsätzlich habe er aber nichts gegen Bürgerbusse, er schätze sogar das ehrenamtliche Engagement: „Wenn wir die Ergebnisse haben, dann ist mir egal, ob der Bürgerbus zwei oder drei Strecken mehr fährt oder nicht.“ Doch zunächst müsse das Pilotprojekt in Altenhundem Ergebnisse liefern, ob Mobilenn funktioniere oder nicht.

Das wird mindestens zwei Jahre dauern. Solange will der BürgerBus-Verein aber nicht warten und weiter für die „Einkaufstour“ kämpfen.