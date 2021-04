Rita Balve-Epe (CDU Ratsfrau) und Familie Ewers (Mitinitiatoren, Häuslebauer und Imker) freuen sich schon jetzt auf das erste Grün der Linden und die bunten Wildblumen am Wegesrand!

Baumrettung Kirchveischede: Linden von der Kö in Fachwerkort verpflanzt

Kirchveischede. Acht Lindenbäume sollten in Düsseldorf abgeholzt werden. Jetzt wachsen sie in Kirchveischede. Wie es zu dieser ungewöhnlichen Rettungsaktion kam.

Seit wenigen Wochen säumen Bäume den Verbindungsweg vom Radenberg bis zum Neubaugebiet am ehemaligen Dollen Feld. Dahinter steckt eine nicht alltägliche Geschichte, die das Ergebnis einer Reihe von glücklichen Umständen ist und dafür sorgt, dass der Weg von der Wendemöglichkeit bis zur Gebetsgrotte jetzt durch acht Linden begleitet wird.

Der Reihe nach: Ein junger Kirchveischeder erfuhr berufsbedingt von diesen acht haushohen Bäumen, die im Zuge einer Baumaßnahme in Düsseldorf am Rhein entfernt werden sollten. Umgehend erreichte diese Meldung den Ort, verbunden mit der Frage: „Könnt ihr etwas mit den Bäumen anfangen?“ Jetzt galt es schnell, einige Dinge zu klären, Absprachen zu treffen und vor allem beherzt zu handeln, wartete sonst doch der Schredder oder die Motorsäge auf die etwa zehn Jahre alten Bäumchen, die nach Schätzung von Experten einen Wert von rund 600 Euro pro Stamm darstellen und sich „in einwandfreiem, tadellosem Zustand“ befinden. In gemeinsamer Absprache zwischen den Initiatoren, den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes, dem Grundstückseigentümer und den Nachbarn sowie den Kirchveischeder Ratsmitgliedern wurden die Standorte festgelegt.

Bauhof übernimmt Pflanzung

Schnell fiel die Wahl auf den Weg, der als Spazierweg durch die weitere Bebauung des Neubaugebietes und seine sonnige Ausrichtung mit tollem Blick in das Veischedetal stark frequentiert wird. Die Absprachen waren schnell erledigt, die Bäume kamen per LKW aus Köln. Ein paar Tage später rückten Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Lennestadt an und pflanzten die Linden, deren Ballen rund 250 Kilo schwer sind, fachmännisch ein, verzurrten sie und statteten alle mit einem grünen Wassersack aus, aus dem die Bäume tröpfchenweise Wasser bekommen. Zwischen den Linden wurde die Erde aufgearbeitet und Wildblumensamen ausgestreut.

Ökologische Aufwertung

Die Initiatoren hoffen, dass die Bäume gut anwachsen und ausreichend gewässert werden. Alle wünschen, dass hierdurch eine ökologisch hochwertige Verbindung zwischen Wohnbebauung und Wald entstehen wird. Nicht zuletzt freuen sich die Bienen, für die Familie Ewers hier einen neuen Bienenstand neben ihrem Neubau plant, auf den hochwertigen Nektar der Linden.