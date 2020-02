Abgesperrte Straßen, Polizisten an jeder Ecke und Übertragungswagen des WDR vor der Schützenhalle: An den Trubel einmal im Jahr sind die Kirchveischeder gewöhnt, wenn die NRW-CDU mit vielen Würdenträgern und Parteigängern aus dem gesamten Land hier ihren Politischen Aschermittwoch veranstaltet.

Doch etwas ist anders in diesem Jahr.

Dieses Jahr ist Kirchveischede nicht nur das Zentrum der Landespolitik. Die gesamte Bundesrepublik scheint auf den kleinen Ort im südwestlichen Zipfel Lennestadts zu schauen. Denn es ist gerade einen Tag her, dass Hauptredner Armin Laschet, als NRW-Ministerpräsident ohnehin ein politisches Schwergewicht, seine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz angekündigt hat. Die Frage, die während seiner Rede förmlich in der Luft liegt, ergibt sich also von selbst: Spricht hier der nächste Bundeskanzler?

Viele Medienvertreter in Kirchveischede zu Gast

Die Amerikaner nennen das, was zwar die Atmosphäre prägt, aber nicht angesprochen wird, einen Elefanten im Raum. Jochen Ritter, Vorsitzender der CDU im Kreis Olpe, ist der erste Redner, der mit dem Elfanten spielt – als er die Medienvertreter begrüßt, die „in erfreulich großer Anzahl“ nach Kirchveischede gekommen seien. Alle großen Fernsehsender haben Reporter geschickt, ein Bild-Redakteur twittert ein Foto des eingelegten Herings, der nach dem Reden serviert wird und auch einem Tagesschau-Korrespondenten ist die Traditionsmahlzeit eine Notiz bei dem Kurznachrichtendienst wert.

Josef Hovenjürgen, Generalsekretär der NRW-CDU, spielt das Elefantenspiel weiter, als er anpreist, wie positiv sich ein Land unter einer von „Landesvater“ Armin Laschet geführten Regierung entwickelt.

Der Meister des Spiels mit dem Elefanten bleibt aber der Kandidat selbst. Armin Laschet betont in seiner Rede den Zusammenhalt – innerhalb der CDU genau wie innerhalb der Gesellschaft. Und in genauem Gegensatz zu seinem Gegenkandidaten Friedrich Merz, der in der Vorsitzendenwahl eine Richtungsentscheidung für die CDU sieht.

Walter Mennekes begrüßt und Musikverein Bilstein gelobt

Leicht hat es Armin Laschet bei seinem Auftritt in Kirchveischede nicht. Viele CDU-Parteimitglieder im Sauerland favorisieren Friedrich Merz, andere sind noch unentschlossen. Kaum jemand würde sich eindeutig für den NRW-Ministerpräsidenten entscheiden.

Doch Armin Laschet weiß, was sich gehört und gibt sich charmant: Er begrüßt Walter Mennekes und holt sich mit einer Bemerkung über die Verbindungen des Unternehmers zum FC Bayern München den ersten Lacher. Er lobt den Musikverein Bilstein, dessen musikalische Untermalung an Aschermittwoch zu seinem Jahresablauf gehöre wie Weihnachten und Karneval. Er preist den Kreis Olpe für seine Wirtschaftskraft, die auf dem Niveau Bayerns und Baden-Württembergs liege. „Wir wollen ganz NRW dahinbringen, aber ihr habt’s schon geschafft.“

Zuhörer aus Kreis Olpe nicht rundum überzeugt

Und Armin Laschet zitiert Friedrich Merz, ohne dessen Namen zu nennen: Einige wollten die AfD halbieren, bemerkt der Ministerpräsident, das sei „schön gesagt“. Doch wie das gelinge könne, bleibe dabei offen. Er setze auf klare Abgrenzung zum rechten Rand.

Erst ganz am Ende seiner Rede erwähnt er den Elefanten im Raum, den Wettbewerb um den CDU-Vorsitz. Mit einem Halbsatz. Dann tritt er ab. Das Publikum applaudiert, die meisten im Stehen. Doch die Zuhörer aus dem Kreis Olpe sind nicht rundum überzeugt. Während einige sein Werben für den Zusammenhalt loben, haben andere Emotionen vermisst.

Ob er nächstes Jahr wieder nach Kirchveischede kommt, hat Armin Laschet nicht verraten. Dann vielleicht als Kanzlerkandidat?