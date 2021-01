Klaus Happe bleibt Leiter der Feuerwehr Kirchhundem

Kirchhundem. Klaus Happe wurde für weitere sechs Jahre zum Chef der Kirchhundemer Feuerwehr ernannt. Schon in der ersten Amtszeit stieß er viele Projekte an.

Klaus Happe aus Hofolpe ist von Bürgermeister Björn Jarosz für weitere sechs Jahre zum Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem ernannt worden. Bereits im Jahr 2014 folgte Klaus Happe auf Peter Schmidt für sechs Jahre zu seiner ersten Amtsperiode im Amt des Leiters der Feuerwehr.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Bereits im August hatte Kreisbrandmeister Christoph Lütticke die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem angehört und daraufhin dem Rat der Gemeinde empfohlen, Klaus Happe für das Amt zu bestellen. Es erfolgten Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss sowie Ende September im Rat der Gemeinde. Dieser stimmte einstimmig für diesen Vorschlag und sprach damit Klaus Happe weiterhin das Vertrauen aus. Die offizielle Ernennung mit Übergabe der entsprechenden Urkunde nahm Bürgermeister Jarosz kurz vor Weihnachten vor, in Anwesenheit von Sonnhild Happe, die mit einem Blumenstrauß bedacht wurde.

Unterstützung von Stellvertretern

Unter Federführung von Klaus Happe konnten zahlreiche Projekte innerhalb der Feuerwehr in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt und ins Leben gerufen werden. Exemplarisch sind hier zu nennen die Beschaffung einer Drehleiter, die Inbetriebnahme der Feuerwehr-Einsatzzentrale im ehemaligen DRK-Gebäude am Bahnhofsweg in Kirchhundem sowie die Neuauflage des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2021 bis 2025 und die Digitalisierung der Feuerwehr.

Er wird unterstützt durch seine beiden Stellvertreter Mario Fuhlen (Wirme) sowie Jörg Dobernig (Kirchhundem).

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe auf wp.de/olpe