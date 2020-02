Ennest: Absauganlage in Industriebetrieb fängt Feuer

Ennest. Absauganlage in einem Industrieunternehmen an der Benzstraße in Ennest fängt am Donnerstag kurzzeitig Feuer. Brand ist schnell unter Kontrolle.

In einem kleinen Industrieunternehmen an der Benzstraße in Ennest hat Donnerstag Mittag eine Absauganlage an einem Schweißgerät gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Alle Mitarbeiter verließen die betroffene Halle rechtzeitig, Verletzte gab es keine.

Vor Ort waren die Löschgruppen aus Ennest und Attendorn, ein RTW und das DRK. Die Benzstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten auf einem kleinen Stück vor der Firma gesperrt werden.