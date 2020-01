Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimabündnis für Finnentrop

In seiner Rede erklärte Heß, dass er in den nächsten Wochen ein Klimabündnis für Finnentrop ausrufen möchte. Er betonte: „Wir haben schon eine Reihe von Initiativen in der Vergangenheit ergriffen. Nicht nur Grün fordern, sondern auch Grün handeln. Ich rufe alle, die guten Willens sind, auf mitzudenken und mitzumachen.“