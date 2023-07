Neues Kaiserpaar in Gerlingen: Dennis und Tina Burghaus mit Tochter Lina.

Schützenfest König von 2014: Dennis Burghaus neuer Kaiser in Gerlingen

Gerlingen. Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Gerlingen hat einen neuen Kaiser: Es ist der 41-jährige Dennis Burghaus, der im Jahr 2014 König war.

Dennis Burghaus, König im Jahr 2014, ist neuer Schützenkaiser in Gerlingen. Der 41-jährige Industriekaufmann setzte sich mit dem 82. Schuss gegen Mitbewerber Thomas Rademacher, Klaus Welter, Richard Stahl und Klaus Zimmermann durch. Alle Könige hatten am Sonntag in der Reihenfolge ihrer Regentschaftsjahre mitgeschossen.

+++ Das könnte Sie interessieren: Schützenfest in Gerlingen – die schönsten Bilder +++

Der neue Kaiser aus dem Wendener Ort ist im Schützenvorstand aktiv. Der Oberleutnant gehört zur Korporalschaft Siedlung-Elbe und ist Co-Trainer der Damenmannschaft von Fortuna Freudenberg. Neue Kaiserin ist Ehefrau Tina (39), die ihr Geld als Krankenschwester verdient. Gemeinsam haben sie eine Tochter Lina (7), die nach den Ferien in die zweite Klasse kommt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe