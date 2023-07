Köhler Christof Kordes (Zweiter von rechts) und das Köhlerteam brennen darauf, dass die Meilertage in Benolpe am Dienstag starten, links Alexander Kordes, Vorsitzender des Heimat- und Fördervereins Benolpe.

Tradition Kohlenmeiler in Benolpe: Ab Dienstag raucht es an der Hardt

Benolpe. Sechs Tage lang ist der Ort Benolpe im Meilerfieber. Die Gäste erwartet jede Menge Spaß, Musik, Motorsägenkunst, Treckertreff und vieles mehr...

Der Countdown für die Benolper Meilertage läuft. Am Wochenende stehen die letzten Handgriffe auf dem Hardtplatz im idyllischen Laubwald oberhalb des Ortes Richtung Benolper Kreuz an, dann kann es losgehen. Schon vor einem Jahr begannen die Vorbereitungen mit dem Stellen von 35 Raummetern Buchenholz, das ab Dienstag, 13. Juli, nach alter Köhlertradition in Holzkohle verwandelt wird.

Damit nichts anbrennt bzw. der Meiler nicht durchbrennt, darüber werden Köhler Christof Kordes (Heinsberg) und seine Gehilfen wachen. Das Meilerteam musste in der letzten Woche noch einen herben Rückschlag verkraften. Mit Dietmar Bertram fällt ausgerechnet einer der wichtigsten Protagonisten, Mit-Initiator der Meilertage und Chef der Holzsteller, aus gesundheitlichen Gründen aus. Doch das Meilerteam um Alexander Kordes, Vorsitzender des Heimat- und Fördervereins Benolpe, schöpft daraus zusätzliche Motivation, das Meiler-Event zu einem Erfolg werden zu lassen. Für jeden Tag haben die Benolper ein interessantes und unterhaltsames Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt:

Dieses Bild entstand vor 10 Jahren, bei den letzten Meilertagen in Benolpe, ebenfalls auf der Hardt. Foto: Peter Hatzfeld

Dienstag, 18. Juli

Um 17 Uhr beginnen die Meilertage offiziell mit einer Wald-Andacht (Zelebrant: Pastor Reinhard Lenz), musikalisch begleitet durch den MGV Hofolpe (Leitung C. Bröcher), gegen 18 Uhr wird der Meiler entzündet. Hierzu werden viele Ehrengäste, darunter Vertreter der Gemeinde Kirchhundem und der benachbarten Orte erwartet. Die musikalische Abendgestaltung erfolgt durch die „Original Rahrbachtaler“ (Egerländer Blasmusik) unter Leitung von Werner Sidenstein.

Mittwoch, 19. Juli

Kindertag am Meiler: Anglühen ist ab 12 Uhr, im Anschluss warten dann ab 15 Uhr u.a. die Waldschule des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen e.V., Kinderschminken mit der Agentur Fun Face und die Feuerwehr Welschen Ennest auf auf die jungen Gäste. Für Kaffee und Kuchen sorgt von Mittwoch bis Samstag die Frauengemeinschaft Benolpe.

Donnerstag, 20. Juli

Nach dem täglichen Anglühen um 12 Uhr beginnt am Donnerstag gegen 15 Uhr der Seniorentag auf der Hardt. Dafür wird ein Fahrdienst mit dem BürgerBus zum Meiler (2 Fahrten a 7 Personen) eingerichtet. Ab 17 Uhr steht der Bus dann für Rückfahrten zurück ins Dorf bereit. Im Unterhaltungsprogramm tritt gegen 15.30 Uhr u.a. die bekannte Comedian Cilly Alperscheid auf. Die musikalische Begleitung übernimmt ab 18 Uhr „Peter D‘s One-Man-Band“.

Freitag, 21. Juli

Der Tag am Meiler startet wieder um 12 Uhr. Die angrenzende Schießanlage des Schützenvereins Benolpe wird ab 18 Uhr dann spannungsgeladener Schauplatz des Frauenschützenfestes. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Tambourkorps Hofolpe unter der Leitung von Mona Kaiser.

Ab 20 Uhr sorgt die Partyband „Up2Date“ mit Sängerin Katja Picker und Stefan Kremer am Keyboard für Stimmung am Meiler.

Samstag, 22. Juli:

Treckertreff am Meiler. Ab 10 Uhr beginnt das laute Tuckern im Ort, wenn alte und moderne „Ackerhelden“ auf Achse hinauf zum Meiler dieseln. Die Treckerfreunde “Gut Dampf” Benolpe haben bereits im November das Holz für den Meiler bereitgestellt und laden in diesem Jahr wieder alle Freunde der großen und auch kleinen Maschinen zum Treckertreff auf dem Hardtplatz ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Treckerfreunde servieren u.a. Spanferkel, Bratkartoffeln und Krautsalat.

Der Benolper Treckertreff (hier ein Foto von 2022) am Samstag, 22. Juli, findet diesmal nicht an der Schützenhalle, sondern ebenfalls auf dem Hardtplatz statt. Foto: Volker Eberts

Um Holz und Späne geht es auch bei der Schnitzkunst von Schnitzfix Felix Schreiter, einem Profi an der Motorsäge. Auch musikalisch tut sich dann wieder einiges: Die überregional bekannte Coverband „We will rock – Petronius“ wird auf der Benolper Meilerbühne ab 18 Uhr allen Gästen mächtig einheizen.

Sonntag, 23. Juli

Das Anglühen am Sonntag beginnt schon um 9 Uhr mit einem herzhaften „Gut Dampf“ Treckerfrühstück, um 11 Uhr zur „(Ben)Olper Tied“ folgt dann nahtlos der traditionelle Meiler-Frühschoppen. Für zünftige Blasmusik sorgt dann die Egerland-Besetzung des Musikvereins Albaum unter Leitung von Wolfgang Schulte.

Ab 15 Uhr klingen die Benolper Meilertage mit dem sogenannten Meiler-Aufbruch und dem Verkauf der fertigen Holzkohle aus.

Alle Fakten und Infos zu den Meilertagen

Das Meilergelände: Die Meilertage finden auf dem Hardtplatz statt, am Fuße des ortsbildprägenden Bergrückens „Hardt“ mit dem „Hardtkopf“ als höchstem Punkt (527 Meter). Das Gelände „Hardtplatz” liegt auf 444 Meter Höhe unterhalb des „Benolper Kreuzes“. Der Fußweg von Benolpe aus dauert etwa 20 Minuten. Der Meilerplatz ist auch von der Verbindungsstraße Bilstein-Benolpe über einen 400 Meter langen Waldwirtschaftsweg direkt zu erreichen (an den Meilertagen nur für Fußgänger).

Anfahrt und Abfahrt: Auf den engen Zufahrten und Waldwegen zum Meiler ist kein Gegenverkehr möglich, deshalb gilt für den gesamten Verkehr (Meiler-Lieferverkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Teilnehmer Treckertreff) eine Einbahnstraßenregelung:

1. Die Anfahrt zum Hardtplatz erfolgt ausschließlich über die Zufahrt „Im Inken“, von der Dorfmitte kommend hinter der Pension Eberts scharf rechts ab und immer geradeaus. Eine Zufahrt vom Benolper Kreuz aus ist nicht möglich! Beschilderungen sind vorhanden.

2. Die Abfahrt vom Hardtplatz erfolgt ausschließlich über den Waldweg vom Hardtplatz zum Benolper Kreuz, bzw. zur Verbindungsstraße Benolpe–Bilstein. Die Fahrt erfolgt auch hier ausschließlich bergauf, eine Kehrtwende ist nicht möglich.

Bitte jederzeit den Anordnungen der Ordnungskräfte vor Ort folgen. Die An- und Abfahrtregelung tritt am Dienstag, 18. Juli, 15 Uhr, bis zum Ende der Meilertage am Sonntag, 23. Juli in Kraft (Änderungen vorbehalten).

Parken: Es gibt auf der gesamten Zu- und Abfahrtsstrecke keine Parkmöglichkeiten. Parkplätze sind jeweils im Ort Benolpe, in Bilstein oder im Bereich Hohe Bracht zu suchen. Hierzu werden ggf. gesonderte Informationen ausgegeben. Die Einbahnstraße ist immer frei zu halten.

Holzkohleverkauf: Die Vorbestellung von Holzkohle ist ab sofort online möglich unter www.benolpe.de/meiler23/. Details zu verfügbaren Mengen und Preisen gibt es online beim „Klicken“ im Bestellprozess.

Alle weiteren Infos online unter www.benolpe.de

