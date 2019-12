Kohlhagen: Kirchenvorstand protestiert gegen neue Windräder

Nachdem sich immer mehr Windkraftunternehmen in und um die Gemeinde Kirchhundem in Stellung bringen, gibt es nun auch in der Waldgemeinde Widerstand aus der Bürgerschaft. Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde St. Mariä Heimsuchung Kohlhagen befürchten durch neue Windparks in Sichtweite der Wallfahrtskirche negative Einflüsse für den Wallfahrtsort und das Geistliche Zentrum, das dort im kommenden Jahr entstehen soll. Insgesamt sind mehr als 20 Windräder auf den Höhenrücken in der Gemeinde in der Planung, die meisten davon auf dem Rothaarkamm zwischen Heinsberg und Hilchenbach, aber auch im Bereich Albaum und Brachthausen (wir berichteten).

Große Sorge

„Mit großer Sorge verfolgen wir die Diskussion um neue geplante Windräder.“ Durch Grundstückseigentümer sei bekannt geworden, dass ihnen potenzielle Windkraftbetreiber bereits vorgefertigte Verträge vorgelegt haben. „Die neue Bauart dieser geplanten Windräder soll dabei eine Höhe von 200 Meter deutlich übersteigen. Diese wird die Landschaft nicht nur rund um den Kohlhagen deutlich verändern und negativ beeinflussen“, heißt es in einem Schreiben der beiden kirchlichen Gremien an die Gemeinde.

Schönheit der Natur wird zerstört

Die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung Kohlhagen zeichne sich durch ihre exponierte Lage auf dem sogenannten Marienberg aus. Sie sei u. a. ein historisches Denkmal und Ort geistlicher Einkehr. Jahr für Jahr würden viele Pilgerinnen und Pilger die Möglichkeiten des Zur-Ruhe-Kommens, der Besinnung und des Gebets in der wohltuenden Umgebung schätzen. „Für einen solchen Wallfahrtsort ist die Einbettung in die Schönheit der Natur existentiell“, so der Kirchenvorstand in seinem Brief. „Die mittelbare Beeinträchtigung durch die möglichen, über 200 Meter hohen Windräder ist daher aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren. Mit dieser Höhe wären sie weit über den Marienberg hinaus sichtbar. Erhebliche Probleme wie Schall und Infraschall, sowie Beeinträchtigungen des Sichtfeldes, Schattenwurf und nächtliches Blinken sind das Resultat. Vor allem wäre die besondere Einheit von Wallfahrtsort und umgebender Natur zerstört.“

Kreis Olpe Landschaftsplan 5 im Entwurfsstadium Der Landschaftsplan 5 „Rothaarvorhöhen zwischen Olpe und Altenhundem“ ist im Entwurfsstatus und soll im kommenden Jahr verabschiedet werden. Die Inhalte dienen den Kommunen bzw. den entscheidenden Behörden bei der Genehmigung von Windrädern als Auslegungs- und Argumentationshilfe.

Der Kirchenvorstand appelliert an die Gemeinde alles zu unternehmen, damit dem Kulturdenkmal und Geistlichem Zentrum solche „Aussichten erspart bleiben.“ Laut Gemeindeverwaltung gibt es derzeit noch keine konkreten Bauanträge für neue Windenergieanlagen in Bereich Kohlhagen.

Rückendeckung aus Naturschutz

Rückendeckung bekommen die Windkraftkritiker durch den Landschaftsplan 5 „Rothaarvorhöhen zwischen Olpe und Altenhundem“ des Kreises, der im kommenden Jahr verabschiedet werden soll. Denn durch den Plan sollen nicht nur Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete vor menschlichem Zugriff geschützt werden, sondern es geht auch darum, sensible Sichtbeziehungen und Aussichtspunkte zu erhalten bzw. „maßstabsübergroße Vertikalstrukturen“ u. a. durch große Windräder zu vermeiden und Postkartenblicke zu schützen.