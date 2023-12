Kohlhagen: Pilgerort mit vielseitigem Programm

Kohlhagen Das Geistliche Zentrum an der traditionsreichen Wallfahrtskirche lädt nicht nur zu Einkehrtagen und Pilgerwanderungen ein.

Mit einem umfangreichen Programm geht das Geistliche Zentrum Kohlhagen ins erste Halbjahr des Jahres 2024. Die beiden dort lebenden Pallottinerpatres Jürgen Heite und Siegfried Modenbach haben eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Glauben befassen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Den Auftakt bildet ein Bibliodrama-Abend am Dienstag, 20. Februar, von 19 bis 21.15 Uhr mit Pater Jürgen Heite. Das Angebot richtet sich an alle, die sich persönlich mit biblischen Texten auseinandersetzen möchten. Thema des Abends heißt „Da kommt ja dieser Träumer!“ (Genesis 37,1-28). Beim Bibliodrama sollen sich die Teilnehmer einen biblischen Text durch Rollenspiel aneignen und mit der eigenen Lebensgeschichte in Verbindung bringen. Erstteilnehmer werden gebeten, sich zu einer kurzen Einführung in die Methode des Bibliodramas bereits um 18.45 Uhr einzufinden.

Die Pallottinerpatres Jürgen Heite (links) und Siegfried Modenbach (rechts) vor dem Geistlichen Zentrum Kohlhagen. Foto: Jörg Winkel

Zu Besinnungstagen in der Fastenzeit unter dem Motto „Worte, die durchs Leben tragen“ laden beide Patres für Montag, 4. März, um 17 Uhr bis Freitag, 8. März, um 11 Uhr ein. „Die Bibel ist ein großer Speicher von Lebens- und Glaubenserfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Auf der Suche nach Orientierung lassen wir uns von einigen Schlüsseltexten leiten, darunter Psalm 23, die Zehn Gebote und das Vaterunser“, heißt es in der Einladung. Die Teilnehmer übernachten und frühstücken im benachbarten Landhotel Gut Ahe, auch das Mittagessen wird dort serviert. Kaffee und Kuchen sowie das Abendessen werden im Geistlichen Zentrum eingenommen. Für Teilnehmer, die in der Nähe wohnen, ist auch eine Teilnahme an den Besinnungstagen ohne Übernachtung möglich. Anmeldungen sind bis zum 19. Februar möglich.

Christ sein fängt mit Veränderung an. Siegfried Modenbach, Pallottinerpater

Ein Einkehrtag zum Motto „Umkehren zu Gott – und Veränderung wagen“ wird am Samstag, 16. März, von 9.30 bis 16.30 Uhr von Pater Modenbach angeboten. „Christ sein fängt mit Veränderung an. Es geht darum, Altes loszulassen und sich auf Neues einzulassen. Manchmal müssen wir uns einfach von ,alten Zöpfen‘ verabschieden. Gott will mit uns (neue) Wege gehen. Darüber wollen wir nachdenken“, schreibt er in der Ankündigung. Anmeldungen bis zum 11. März.

Der „Kohlhagener Tafelabend“ steht am Mittwoch, 10. April, ab 19 Uhr auf dem Programm. Das Motto heißt „Freundschaft“. Eine kleine, aber feine Speisenfolge in mehreren Gängen, Klaviermusik am historischen Ibach-Konzertflügel sowie Gedankenanstöße und Impulse zum Thema „Freundschaft“ sollen die Teilnehmer verbinden. Die Anmeldung ist bis zum 2. April möglich.

Ein „Oasentag“ mit dem Titel „Atempause für die Seele“ steht am Samstag, 20. April, von 9.30 bis 16 Uhr auf dem Programm. Referentin ist Meditationslehrerin Martina Alscher. Ziel ist, sich einen Tag lang vom Alltagsgeschäft zurückzuziehen. Spirituelle Impulse, eine Einführung in die Meditation und leichte Körper- Atemwahrnehmungsübungen sollen helfen, zur Ruhe zu kommen. Warme, bequeme Kleidung und Wollsocken sind mitzubringen. Eine Anmeldung ist nötig.

Streitbare Ordensfrau

Eine streitbare Frau der Kirche kommt am Donnerstag, 25. April, auf den Kohlhagen und spricht ab 19.30 Uhr: Schwester Philippa Rath ist zu Gast im Geistlichen Zentrum. Die Benediktinerin, erfolgreiche Buchautorin, setzt sich für die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche ein. Schließlich sei Gott – wie es im Credo heißt – „Mensch geworden und nicht Mann“. Sr. Philippa Rath wird aus ihren Büchern lesen und zum Gespräch bereit sein.

Zum zweiten Mal lädt der Kohlhagen zum Pilgertag: „Entschieden leben“ ist das Motto am Samstag, 22. Juni, von 9 bis 19 Uhr. Die beiden Pallottiner sowie die Gemeindereferentinnen Barbara Clemens und Schwester Gertrudis Lüneborg machen sich gemeinsam auf den Weg von der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Olpe zur Wallfahrtskirche auf dem Kohlhagen. Ganz besonders sind Familien mit Kindern willkommen. Start ist um 9 Uhr an der Marienkirche in Olpe. Die Ankunft auf dem Kohlhagen wird für etwa 16.30 Uhr geplant. Um 17 Uhr wird in der Wallfahrtskirche Eucharistie gefeiert, anschließend wird zu einer kräftigen Wallfahrer-Suppe und erfrischenden Getränken im Pilgersaal des Geistlichen Zentrums. eingeladen. Informationen gibt es im Sekretariat des Geistlichen Zentrums oder bei Schwester Gertrudis unter Tel. 0172/6233258. Anmeldung bis zum 9. Juni im Sekretariat.

Mehr zum Thema

Das Sekretariat des Geistlichen Zentrums (Kohlhagen 2, 57399 Kirchhundem) ist für Informationen, Anmeldungen und Angaben zu den Teilnahmekosten unter Tel. (02723) 718990 oder per E-Mail an sekretariat@geistliches-zentrum-kohlhagen.de erreichbar. Die Öffnungszeiten: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr. Weitere Informationen über das Geistliche Zentrum und geistliche Begleitung durch die Patres auch auf der Homepage www.geistliches-zentrum-kohlhagen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe