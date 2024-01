Kohlhagener Sternsinger bringen Hendrik Wüst den Segen

Die Sternsingerinnen (v. l.) Helena Reichling, Mathilda Regeling, Marla Jaspers und Isabell Hille in der Wallfahrtskirche auf dem Kohlhagen: Sie nehmen schon seit mehreren Jahren an der Sternsingeraktion teil. Sie – wie alle Sternsinger der Kirchengemeinde Kohlhagen – tagen ihren Segenstext in Plattdeutsch vor. Sie freuen sich sehr auf den Empfang in der Staatskanzlei NRW in Düsseldorf.

Kohlhagen/Kreis Olpe Größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder findet im Kreis Olpe starken Niederschlag. Vom 5. bis zum 7. Januar wird gesammelt

Glänzende Kronen, schmucke Gewänder und ein wichtiger Auftrag: Es ist wieder Aktion Dreikönigssingen. An dem kommenden Wochenende vom 5. bis zum 7. Januar bringen wieder zahlreiche Mädchen und Jungen, Kinder und Jugendliche mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen im Erzbistum Paderborn und somit auch in die Städte und Dörfer des Kreises Olpe. Viele Menschen an zahllosen Haustüren dürfen sich wieder auf den persönlichen Besuch der Sternsinger freuen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit!“: So heißt das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen. Thema ist die Bewahrung der Schöpfung sowie ein respektvoller Umgang mit Menschen und mit der Natur. Im Mittelpunkt steht die einheimische Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens, die durch die rücksichtslose Zerstörung des Regenwaldes und der Ausbeutung von Ressourcen bedroht ist.

Sternsinger-Aktion in Zahlen Träger der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit dem Start der Aktion im Jahr 1959 kamen damit insgesamt 1,31 Milliarden Euro – davon rund 45,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr – zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden. Mit den Mitteln aus der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder unterstützt die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit, Kinderschutz, Nothilfe, pastorale Aufgaben und soziale Integration. Im Erzbistum Paderborn sammelten 2023 in 493 Pfarreien und Gruppen die Sternsinger einen Betrag von 2.740.836,26 Euro. Auch in diesem Jahr werden etwa 20.000 Sternsinger rund um den 6. Januar im Erzbistum Paderborn unterwegs sein.

Eine große Besonderheit der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen im Kreis Olpe erfährt eine Sternsingergruppe aus der Pfarrei St. Mariä Heimsuchung Kohlhagen. Diese wurde in Paderborn ausgewählt, stellvertretend für das Erzbistum Paderborn und mit weiteren vier Gruppen aus den NRW-Bistümern Köln, Aachen, Essen und Münster an einem Empfang in der Landeshauptstadt Düsseldorf teilzunehmen. Am 9. Januar besuchen sie das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, um dort den Segen „20*C+M+B+24“ anzubringen. Anschließend werden sie von Ministerpräsident Hendrik Wüst in der Staatskanzlei empfangen, um auch dort den Segen zu überbringen. Während der Empfänge erzählen die Sternsinger von ihren Erfahrungen und Erlebnissen während der dann vergangenen Aktion.

„Die Sternsinger engagieren sich mit ihrer Aktion für die Rechte von Kindern auf eine geschützte Umwelt. Das zeigt auch: Beim Sternsingen geht es um viel mehr als nur darum, Geld zu sammeln – sondern sich gemeinsam für globale Gerechtigkeit und für Frieden einzusetzen“, unterstreicht Dechant Andreas Neuser (Attendorn) das Hauptanliegen der diesjährigen Aktion. Doch nicht nur Kinder in Amazonien werden künftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in rund 90 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikönigssingen unterstützt werden.

Aktuelle Informationen zu verschiedenen Aktionsformen und Terminen, wann und wo die Sternsinger im Kreis Olpe unterwegs sind, finden sich auf den Internetseiten und in den Pfarrnachrichten/ Pfarrbriefen der einzelnen Pastoralverbünde: Attendorn (www.attendorn-katholisch.de), Olpe/Drolshagen (www.pr-olpe-drolshagen.de), Bigge-Lenne-Fretter-Tal (www.pv-bigge-lenne-fretter-tal.de), Kirchhundem (www.prkh.de), Lennestadt (www.kirche-in-lennestadt.de) und Wendener Land (www.pv-wendener-land.de).

Mehr zum Thema Kirche und Glaube:

Spenden können auch über einen beschrifteten Umschlag „Sternsinger“ in den Pfarrbüros oder in Gottesdiensten in den „Klingelbeutel“ eingeworfen werden. Wenn eine Spendenbescheinigung benötigt wird, muss im Spendenzweck Name und Anschrift angegeben werden. Spenden können auch an das Spendenkonto vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ in Aachen überwiesen werden: IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, Verwendungszweck: Sternsinger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe