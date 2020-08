In Drolshagen werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Drolshagen – die wichtigsten Infos

Drolshagen. Die Kommunalwahl in Drolshagen findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft auch in Drolshagen ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Drolshagen: Was wird gewählt?

In Drolshagen werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In der Rosestadt treten CDU, SPD, UDW und UCW auf Parteiebene an. Der amtierende Bürgermeister Ulrich Berghof (CDU) will wiedergewählt werden, einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

In den Kreistag wollen CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, Linke und AfD einziehen. Um das Amt des Landrats bewerben sich Theo Melcher (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Fred Josef Hansen (Grüne) und Gabriele Granath (Linke).

Das sind die Themen: Neubauten und Finanzen

Bestimmendes Thema dürfte die Finanzlage der Stadt Drolshagen sein, die sich durch die Corona-Krise noch verschärft hat. Zugleich sind mehrere größere Investitionen in das Schwimmbad, das Rathaus und Flüchtlingsunterkünfte geplant. Außerdem sind mangelnde Bauplätze besonders in den Dörfern ein großes Thema. Im Heimat-Check bemängelten die Teilnehmer in erster Linie die ÖPNV-Situation.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Drolshagen bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 13 Wahlbezirken und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung und ist im Internet auf der Seite der Stadt Drolshagen veröffentlicht.