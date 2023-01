Kreis Olpe: 13 Einsätze: Ruhiger Jahreswechsel für Polizei

Kreis Olpe. Einen ruhigen Jahreswechsel mit nur 13 „typischen“ Einsätzen verzeichnet die Polizei im Kreis Olpe.

Während die Feuerwehr im Kreis Olpe in der Silvesternacht reichlich zu tun hatte, meldete die Polizei-Leistelle in Olpe am Neujahrsmorgen einen „ruhigen Jahreswechsel“. Es gab einige Ruhestörungen, torkelnde, bzw. hilflose Personen und einiges im Bereich Unfug. „Typische Sachen wie sonst aus, aber nichts, was aus der Reihe gefallen ist“, so eine Polizeisprecherin. Insgesamt zählte die Polizei im Kreis Olpe 13 Polizeieinsätze, ohne die begleitenden Einsätze der Feuerwehr. Auch starteten die Bürgerinnen und Bürger „friedlich“ ins neue Jahr. Die Polizei verzeichnete keinerlei Körperverletzungen.

