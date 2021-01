Kreis Olpe: 2528 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft

Kreis Olpe Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe veröffentlicht aktuellen Impfbericht. Zweite Impfrunde soll in nächsten Tagen starten.

Bis Sonntagabend wurden in den Alten- und Pflegeheimen im Kreis Olpe 2528 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, darunter 982 Bewohnerinnen und Bewohner (39 Prozent) und 1546 Mitarbeitende (61 Prozent). Das geht aus der aktuellen Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hervor. Bis Ende Januar sollen alle Heime mit der 1. Schutzimpfung versorgt sein, parallel dazu startet in den nächsten Tagen in vielen Einrichtungen die zweite Impfrunde. „Mit der Impfung in den Alten- und Pflegeheimen sind wir einen wichtigen Schritt bei der Bekämpfung des Virus weitergekommen. Damit haben wir die erste Etappe bald geschafft“, so Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL.

Impfbericht im Internet

Wer wissen möchte, wie viele Impfungen genau gegen das Coronavirus in den westfälisch-lippischen Alten- und Pflegeheimen bisher verabreicht wurden, kann dies nun auf der Corona-Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe nachlesen:

Unter www.corona-kvwl.de/impfbericht wird dort ab sofort regelmäßig veröffentlicht, wie viele Pflegeheimbewohner und -mitarbeiter in den Kreisen und kreisfreien Städten von den mobilen Teams geimpft wurden.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Es sei dabei zu beachten, dass es ggfs. zu zeitlichen Verzögerungen zwischen der Meldung der Impfzahlen an die KVWL und der Anzahl der tatsächlich bereits durchgeführten Impfungen kommen kann. Die Auswertung wird mit dem Start der Impfzentren entsprechend angepasst und ausgeweitet.