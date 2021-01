Dr. Gerd Reichenbach impft in Attendorn eine Seniorin gegen das Coronavirus.

Coronaschutzimpfung Kreis Olpe: 600 Menschen in Caritashäusern geimpft

Attendorn/Lennestadt Die Senioreneinrichtungen der Caritas im Kreis bereiten sich auf die zweite Impfung vor. Der Impfstart verlief reibungslos.

Es war eine logistische Herausforderung, die dank der guten Kooperation und Vorbereitung prima gemeistert wurde. In den Caritaseinrichtungen Haus Mutter Anna und Seniorenhaus St. Liborius in Attendorn sowie im St. Franziskus Seniorenhaus in Elspe wurden rund 600 Bewohner und Mitarbeitende gegen das Caritasvirus geimpft.

Gute Vorbereitung

Viele Stunden der Vorbereitung und Planung, das Einholen der nötigen Impfunterlagen und Einwilligungen, sowie viele Gespräche mit Angehörigen, Bewohnerinnen und Bewohnern zahlten sich aus, die Impftermine liefen reibungslos ab. In Attendorn übernahmen das Apothekerehepaar Christian und Anja Springob und die Mitarbeitenden der Schwanenpraxis aus Olpe die Vorbereitung des Impfstoffes, der durch die beiden Impfärzte Dr. Egbert Viegener und Dr. Gerd Reichenbach verimpft wurde. Mehr als 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner und mehr als 70 Prozent der Mitarbeitenden, insgesamt mehr als 360 Personen, wurden in den ersten Tagen des neuen Jahres geimpft. Diese Zahlen zeigten eine hohe Akzeptanz der Impfung im Caritas-Zentrum Attendorn, so Leiter Uli Mertens.

Hohe Impfbereitschaft

Im Elsper Franziskushaus nahm das mobile Impfteam rund um Dr. Stephan Mönninghoff und dem Apotheker-Ehepaar Thorsten und Sandra Dunckel aus Grevenbrück die Arbeit auf. Für einen reibungslosen Ablauf hatten auch hier im Vorfeld die Mitarbeitenden und die Angehörigen der Bewohner gesorgt. So konnten an zwei Terminen über 200 Bewohner und Mitarbeitenden gegen Corona geimpft werden.

„Ein großes Dankeschön den Bewohnern für die hohe Impfbereitschaft sowie dem Impfteam und allen weiteren Beteiligten für ihren Einsatz an den Feiertagen“, so Dirk Schürmann, Leiter des Caritas-Zentrums Lennestadt. „Die Impfung ist ein Meilenstein bei der Bekämpfung der Pandemie und bringt unseren Bewohnern und deren Angehörigen Hoffnung und Zuversicht“, so Schürmann.

Die Vorbereitungen für die zweite Impfung in den Einrichtungen laufen bereits.