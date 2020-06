Die AfD tritt in diesem Jahr erstmals bei der Kreistagswahl im Kreis Olpe an.

Kommunalwahl Kreis Olpe: AfD will erstmals in den Kreistag einziehen

Kreis Olpe. Die AfD wird dieses Jahr erstmals bei einer Kommunalwahl im Kreis Olpe auf dem Wahlzettel stehen. Allerdings nicht auf jedem.

Nicht in den Städten und Gemeinden wohl aber auf Kreisebene tritt die AfD bei der Kommunalwahl am 13. September an. Nun hat der Kreisverband Olpe seine Kandidaten bestimmt. Die Wahlversammlung fand in der Stadthalle Olpe statt, die nicht zuletzt im Hinblick auf die Covid-19-Regularien hervorragend eingerichtet war.

In den Vorstellungsreden betonten die Bewerber, dass die AfD die im Kreisgebiet geplanten Windkraftanlagen ablehnt und sich um die heimische Industrie sorgt. Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass bereits vor den derzeit gültigen Restriktionen einzelne Unternehmen, insbesondere in der Automobilzulieferindustrie, Kurzarbeit angemeldet hätten. Der Sprecher des Kreisverbands, Klaus Heger, kündigte ein Wahlprogramm mit 15 Punkten an, das in Kürze veröffentlicht werden soll.

Die AfD wählte Direktkandidaten für 20 der 24 Wahlbezirke, die vier verbleibenden Wahlbezirke sollen bei einer weiteren Versammlung Anfang Juli besetzt werden. Auf der Reserveliste stehen zwölf Personen. Sie wird angeführt von Klaus Heger (Wenden), auf den Platz 2 bis 4 folgen Rainer Uta (Olpe), Wolfgang Haas (Finnentrop) und Brigitte Kohl (Wenden). Sechs der sieben Kommunen sind auf der Liste vertreten; nur aus Kirchhundem wollte bisher niemand ins Rennen gehen.