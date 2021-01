Kreis Olpe: Arbeitslosigkeit steigt zum Jahresbeginn weiter

Kreis Olpe. Im Januar waren im Kreis Olpe fast 200 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Was die Arbeitsagentur trotzdem zuversichtlich stimmt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist wie erwartet zum Beginn des neuen Jahres gestiegen. Insgesamt waren im Kreis Olpe 3586 Menschen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 185 Personen oder 5,4 Prozent mehr. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 643 Personen bzw. 21,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,5 Prozent, ein Plus von 0,8 Punkten gegenüber dem Vorjahr.

„Das ist eine saisonale Entwicklung, der Anstieg ist größtenteils auf endende Arbeitsverträgen, den Kündigungstermin zum Jahresende sowie auf das Ausbildungsende der zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen zurückzuführen“, erklärt Daniela Tomczak, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen, zu deren Bezirk auch der Kreis Olpe gehört.

Im Vergleich zu den Vorjahren fiel der Anstieg von Dezember auf Januar sogar noch recht moderat aus. In den vergangenen sieben Jahren lagen die Veränderungen zum Jahresbeginn bei einem Plus von durchschnittlich 6,5 Prozent. „Der Arbeitsmarkt reagiert also weiterhin recht robust und gleicht saisonale Effekte in geringem Maße sogar aus. Der harte Lockdown hat somit in unserer Region verhältnismäßig geringe Auswirkungen am Arbeitsmarkt gezeigt“, bilanziert Daniela Tomczak. „Das liegt auch daran, dass die Unternehmen weiterhin verstärkt das Instrument der Kurzarbeit nutzen.“

Im gesamten Agenturbezirk wurden für den Dezember 398 Anzeigen über Kurzarbeit mit 5171 potenziell betroffenen Beschäftigten gestellt. Im November, als die Corona-Beschränkungen weniger streng waren, gab es noch 326 Anzeigen mit 2616 potenziell betroffenen Mitarbeitern.

Die aktuellsten Hochrechnungen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit liegen für den Monat September vor. In diesem Monat haben im Agenturbezirk Siegen insgesamt 1277 Betriebe Kurzarbeit umgesetzt, das waren 115 weniger als im Vormonat. Die Anzahl der Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befanden, ist um 2933 Personen gesunken und lag bei 16.127.