Kreis Olpe: Aufschwung nach Corona – weniger Arbeitslose

Kreis Olpe. Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt im Kreis Olpe setzt sich im September fort. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit geht deutlich zurück.

Um sechs Prozent ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Olpe im September zurückgegangen – viel stärker als saisonbedingt üblich, berichtet die zuständige Agentur für Arbeit in Siegen. Insgesamt waren im Kreisgebiet 2757 Menschen arbeitslos gemeldet, 176 weniger als noch im August. Im Vergleich zum September des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen sogar um ein Viertel: Damals gab es fast 900 Arbeitslose mehr.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im September 3,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,6 Prozent (-1,1 Prozentpunkte).

Nach Angaben der Arbeitsagentur haben alle Personengruppen von der positiven Entwicklung profitiert. Am stärksten ist der Rückgang in der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen zu verzeichnen: 227 Arbeitslose in dieser Altersgruppe waren im September registriert, 56 weniger als im August und und 178 weniger als vor einem Jahr (-44 Prozent).

„Auch der Stellenzugang entwickelt sich weiterhin in eine positive Richtung“, erklärt Daniela Tomczak, Leiterin der Arbeitsagentur in Siegen, die neben dem Kreis Olpe auch für Siegen-Wittgenstein zuständig ist. „Mit über 4000 offenen Stellen steht der Arbeitsmarkt in unserer Region sehr gut dar. Der Stellenbestand liegt sogar über dem Vor-Corona-Niveau“, fasst sie die aktuelle Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt zusammen.

