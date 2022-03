Kreis Olpe: Autofahrer mit Drogen oder Alkohol unterwegs

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe sind mehrere Autofahrer mit Drogen oder Alkohol am Steuer erwischt worden. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben.

Am Freitag (4. März) hat sich zunächst gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht Im Schwalbenohl in Attendorn ereignet. Zeugen meldeten, dass ein unbekannter Pkw-Fahrer ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel umgefahren habe und schließend geflüchtet sei. Weitere Ermittlungen führten dazu, dass die Beamten einen Tatverdächtigen ermitteln und auch antreffen konnten. Bei der Befragung gab der 31-Jährige an, dass er Alkohol getrunken und auch den Unfall verursacht habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Zudem führten die Polizisten einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Kokain ausfiel. Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Blutprobenentnahme auf die Wache in Attendorn. Zudem stellten sie den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Wert von mehr als 1,4 Promille

Am Samstag (5. März) erhielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr den Hinweis, dass zwei Jugendliche auf einem Roller ohne Helm und unter dem Einfluss von Alkohol auf der Niedersten Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Bahnhofstraße in Attendorn unterwegs seien. Die Beamten trafen schließlich zwei Heranwachsende auf der Wasserstraße an, als diese gerade mit dem Roller anfahren wollten. Bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenschnelltest fiel negativ aus. Zur Blutprobenentnahme brachten die Beamten den 18-jährigen Fahrer in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis sowie keinen Versicherungsschutz verfügte. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge.

Der Pkw wurde abgeschleppt

Auf der B 55 in Rhode meldete gegen 21:22 Uhr am Sonntag (6. März) ein Zeuge, dass dort am rechten Fahrbahnrand ein nicht mehr fahrbereiter Pkw stehen würde und der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert sei. Als eine Streifenwagenbesatzung am Einsatzort eintraf, stellte sie fest, dass der Pkw einen Schaden am vorderen linken Reifen hatte. Der in dem Fahrzeug sitzende 29-Jährige gab an, dass er mit dem Pkw in Richtung Meinerzhagen unterwegs war und zuvor auch Alkohol getrunken habe. Wie der Schaden entstand, konnte er nicht erklären. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Beamten brachten den Pkw-Fahrer zur Wache Olpe, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe