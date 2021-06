Kreis Olpe: Bank verhindert Betrug mit Impfausweis-Masche

Drolshagen/Kreis Olpe. Als Mitarbeiter der Stadt Drolshagen haben sich Betrüger ausgegeben, um Bankdaten zu erbeuten. Sie versprachen mehreren Senioren Impfausweise.

Angebliche Mitarbeiter der Stadt Drolshagen rufen seit einigen Tagen Senioren an und behaupten, dass Impfausweise versendet werden sollen. Auf diese Weise versuchen sie an Bankdaten zu gelangen, um später bei den betroffenen Banken Überweisungen in Auftrag zu geben. Bisher blieb die Betrugsmasche erfolglos, berichtet die Polizei Olpe am Mittwoch.

Für den angeblichen Versand der Impfausweise seien persönliche Angaben nötig, behaupteten die Betrüger am Telefon und fragten zum Beispiel die Adresse, das Geburtsdatum und auch die IBAN-/Kontonummer ab. Mit den ergaunerten Daten rufen die Täter dann im Nachgang bei den örtlichen Banken an. Sie geben sich als der entsprechende Kunde aus und versuchen, telefonische Überweisungen in Auftrag zu geben.

Da sie die Sicherheitsfragen der geschulten Mitarbeiter nicht beantworten konnten, kam es zu keiner Überweisung und somit auch zu keinem Schaden. „Die Stadt Drolshagen“, so teilt sie auf ihrer Homepage mit, „würde niemals Informationen zu Bankverbindungen per Telefon abfragen. Adressen und Geburtsdaten der Bürgerinnen und Bürger liegen ohnehin hier vor und müssen daher nicht erneut aufgenommen werden.“

Die Polizei rät dazu bei telefonische Anfragen, auch von öffentlichen Stellen, sehr sensibel mit persönlichen Daten umzugehen und keine Geburtsdaten, Passwörter, Bankdaten usw. preiszugeben. Diese Gespräche sollten beendet werden. Ein Rückruf bei den öffentlichen Stellen klärt in vielen Fällen die Situation und schützt vor materiellen Schäden.

