Kreis Olpe: Baradari (SPD) zieht wieder in den Bundestag ein

Kreis Olpe. Nezahat Baradari aus Attendorn bleibt Mitglied des Bundestags. Die SPD-Politikerin profitierte vom guten Abschneiden ihrer Genossen in NRW.

Was sich am Wahlabend schon andeutete, wurde am Morgen durch den Bundeswahlleiter bestätigt: Nezahat Baradari aus Attendorn wird auch in den kommenden vier Jahren dem Deutschen Bundestag angehören.

Die Kinderärztin profitierte vom guten Abschneiden ihrer Partei. Zahlreiche vor ihr auf der Landesliste platzierte SPD-Kandidaten erlangten Direktmandate, so dass auch weiter hinter liegende Plätze zum Zuge kamen. Mit Listenplatz 26 waren Baradari noch Anfang des Jahres kaum Chancen auf einen Wiedereinzug in den Bundestag eingeräumt worden.

„Du hast es wirklich verdient“, gratuliert Wolfgang Langenohl, Vorsitzender der SPD in der Hansestadt. „Wir Attendorner können nun weiterhin stolz darauf sein, dich im Bundestag für uns zu wissen!“

Damit werden drei Vertreter aus dem Kreis Olpe dem neuen Deutschen Bundestag, der Ende Oktober erstmals zusammentritt, angehören: Florian Müller (CDU) hatte den Wahlkreis erstmals direkt gewonnen, Johannes Vogel (FDP) zog über einen sicheren Listenplatz erneut ins Parlament ein.

