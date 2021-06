Kreis Olpe: Besuche in allen Krankenhäuser wieder erlaubt

Olpe/Lennestadt. Nach der Helios-Klinik in Attendorn ändern auch die Krankenhäuser in Olpe und Lennestadt ihre Besucherregelung.

In den Krankenhäusern der Katholische Hospitalgesellschaft (KHS) in Olpe und Lennestadt sind ab sofort wieder Besuche möglich, allerdings unter Auflagen. Bisher war die Besucherregelung in den Krankenhäusern sehr streng: Besuche waren nur in Ausnahmesituationen möglich um das Infektionsgeschehen hausintern so gering wie möglich zu halten. Dr. Gereon Blum, Geschäftsführer der KHS. „Inzwischen hat sich die pandemische Situation endlich auch in den Krankenhäusern entspannt, so dass wir uns freuen, Besucher wieder begrüßen zu dürfen.“

Um das Infektionsgeschehen weiter niedrig zu halten, sind Regeln zu beachten:

•Besucher*innen benötigen den Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis einer offiziellen Teststelle, der nicht älter ist als 24 Stunden ist, oder einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder den Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchsten sechs Monate alt ist.

•Besuche sind möglich ab dem 3. Tag der stationären Aufnahme – bei kürzerer Verweildauer im Krankenhaus muss auf Besuche verzichtet werden.

•Jeder Patient/jede Patientin darf eine*n Besucher*in pro Tag empfangen.

•Auf dem Zimmer darf sich jeweils nur eine Besuchsperson aufhalten – es muss also unter Umständen mit Wartezeit gerechnet werden.

•Die Besuche sollten möglichst kurzgehalten werden und die Dauer von einer Stunde nicht überschreiten.

•Im gesamten Krankenhaus sind die AHA-Regeln einzuhalten, auch zwischen Besucher*in und Patient*in.

•Im Krankenhaus gilt FFP2-Masken-Pflicht.

•Zudem müssen alle Besucher*innen des Krankenhauses einen Screeningbogen auf etwaige Symptome einer Covid-19-Infektion ausfüllen.

Ambulante Patienten der Notfallambulanzen, der ärztlichen Sprechstunden im Krankenhaus sowie der MVZ-Praxen bestätigen schriftlich ihre Symptomfreiheit mittels Screeningformular, welches im Vorfeld unter www.hospitalgesellschaft.com zum Download bereitsteht.

Begleitpersonen ambulanter Patienten sind wieder zulässig.

