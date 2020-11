Kreis Olpe. Lockdown light hin oder her: Wenn die Sonne an den Wochenenden scheint, genießen die Menschen den Biggesee. Wir haben mit ihnen gesprochen.

Herbst und Lockdown: Der November mitten in der dunklen Jahreszeit bietet durch die umfassenden Einschränkungen im Freizeitbereich nur noch wenige Möglichkeiten, dem Winter-Blues zu entfliehen. Einzige Möglichkeit, gerade bei gutem Wetter: Raus in die Natur. Das sagten sich am Samstag auch zahlreiche Menschen aus dem Kreis Olpe, die rund um den Biggesee anzutreffen waren. Bei herrlichem Sonnenschein und milden Temperaturen war der See ein Besuchermagnet. Wir hörten uns um, was das Seelenleben der Menschen im Kreis so bewegt.

Waldenburger Bucht

In der Waldenburger Bucht bei Attendorn gibt es noch ein paar wenige Parkplätze. Nicht nur heimische Besucher sind hier heute zu Gast. Das sieht man an den Nummernschildern der Autos. So wie Reiner und Christiane. Sie kommen aus Dülmen. Mit dabei sind ihre erwachsenen Kinder Leandra und Julian. Letztere haben den Biggesee als Ausflugsziel in der Komoot App entdeckt. „Außerdem wurde der Skywalk auf der Facebookseite als eines der schönsten Ziele in NRW erwähnt, und so haben wir uns auf den Weg nach Attendorn gemacht.“ Den Skywalk im Sonnenlicht haben sie schon erlebt. „Wir bleiben bis heute Abend, damit wir ihn auch noch erleuchtet erleben können“, ergänzt Mutter Christiane. Essen und Getränke haben sie im Gepäck: „Man kann ja leider nirgends einkehren.“

Peter (l.) und Thomas sind mit ihren Motorrädern unterwegs und machen eine Kaffeepause am Bigge Grill. Foto: Barbara Sander-Graetz

Kevin aus Bamenohl ist mit dem Rad zur Waldenburger Bucht gefahren. Hier trifft er sich mit seiner Frau Judith und Sohn Jannis. Zusammen wollen alle drei gemeinsam mit dem Rad einmal um den Biggesee fahren. „Da sind wir die nächsten zwei Stunden unterwegs.“ Radfahren ist ihr Ausgleich zum Alltag. „Wir vermissen es schon, dass man sich nicht mit Freunden treffen oder auch mal auf eine Party gehen kannt“, sagt das Ehepaar. „Und ich vermisse das Fußball spielen“, ergänzt Jannis.

Heike und ihre Tochter Mia sind aus dem benachbarten Neu-Listernohl zum See gekommen. Sie wollen in der Sonne ein wenig spazieren gehen: „Außerdem wollen wir Dinge aus der Natur sammeln, um dann anschließend zu Hause damit zu basteln“, erzählen sie.

Dumicketalbrücke

Der Bigge Grill an der Dumicketalbrücke ist bei gutem Wetter immer ein beliebter Haltepunkt, gerade für Motorräder. So auch heute. Zahlreiche Biker und ihre Zweiräder machen hier eine Rast. Dabei achten alle auf Abstand. Darunter auch Thomas und Peter aus Bergisch Gladbach: „Wir haben bei dem Superwetter eine Tour bis hier an den Biggesee gemacht, trinken jetzt einen Kaffee im Freien und fahren in einem Bogen durch das Oberbergische Land zurück.“

Aus Dülmen sind Leandra, Reiner, Christiane und Julian (v.l) gekommen. Besonderes der Skywalk hat es ihnen angetan. Foto: Barbara Sander-Graetz

Nebenan ist Martin aus dem Kreis Neuss mit Isi aus Lohmar und einem Freund aus Köln unterwegs: „Das hier ist mein Ausgleich“, legt er im Gespräch mit unserer Redaktion gleich los, „ich spüre im Alltag von Corona nichts und vermisse auch nichts, im Gegenteil.“ Wie das? „Als selbstständiger Dienstleister fahre ich die Trucks der Formel 1 mit viel Equipment durch ganz Europa. Ich war in Portugal, Spanien und überall. Daran hat sich nichts gegenüber der Zeit ohne Lockdown geändert.“ Ein Ausflug mit Freunden und dem Motorrad sei da der willkommene Ausgleich.

Olper Vorstaubecken

Jogger, Läufer, Radfahrer, Paare, Familien, Hundebesitzer und Singles, der Biggerandweg am Vorstaubecken in Olpe lockt an schönen Tagen viele Olper, aber auch aus dem Umland an die Talsperre. Trotzdem bemühen sich alle, Abstand zu halten. Rücksichtnahme ist gefragt. Hier sind auch Dirk und Steffi mit ihren Kindern Ylva und Lasse unterwegs. Die Blätter fallen bei Wind vom Baum, und mit viel Spaß versuchen die vier, sie zu fangen. Beim Familienausflug am See steht für die Familie aus Siegen gute Laune auf dem Programm - trotz Corona: „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Proviant und Getränke sind im Gepäck und mal sehen, wie weit wir kommen.“ Sie vermissen einiges seit dem Lockdown, doch „besonders schade ist es, dass die Tierparks, Indoorhallen und Schwimmbäder zu haben. Das Angebot haben wir gerade am Wochenende mit den Kindern immer gern genutzt.“

Mark Wisseling freut sich über jeden Gast, der den Kiosk am Vorstaubecken besucht, natürlich unter Einhaltung der Hygieneauflagen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Ein Anziehungspunkt am See ist auch das „Bootshaus am Biggesee“ und der Kiosk, der samstags und sonntags ab 12.30 Uhr bis in die Dunkelheit geöffnet hat. „Wir wollten sowohl den Besuchern mit dem Angebot eines Snack und einer Tasse Kaffee etwas bieten, aber auch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben zu arbeiten“, erklärt Betriebsleiter Mark Wissling die Motivation für die Idee. Alles mit Abstand und Hygienemaßnahmen. Markierungen auf dem Boden zeigen den Abstand an. Desinfektionsmittel ist ebenfalls zur Benutzung vorhanden. „Hier darf auch nur verkauft werden“, erklärt Wissling, „und der Verzehr ist nur außerhalb des Geländes gestattet.“

Harte Zeiten

Es sind harte Zeiten für ihn und alle Gastronomen. Unter der Woche bietet er wie viele einen „außer Haus Mittagstisch“. Doch wie lange er das durchhält, kann er nicht sagen. Daher freut er sich über jedes sonnige Wochenende, das die Menschen zum See und zu seinem Kiosk lockt.