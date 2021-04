Kreis Olpe: Bisher keine Verstöße gegen Ausgangssperre

Stationäre Polizeikontrollen wie hier in Duisburg gab es im Kreis Olpe nicht.

Kreis Olpe. Ein sehr ruhiges Wochenende meldet die Polizei am Sonntag. In der Nacht gab es keine aktenkundigen Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung.

Die erste Nacht mit Ausgangssperre im Kreis Olpe, also die Nach von Samstag auf Sonntag, verlief für die Ordnungsbehörden und die Polizei problemlos. Die Polizei in Olpe meldete gestern keinen einzigen Verstoß gegen die neue Coronaschutzverordnung, die seit Samstag eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr vorsieht und gegen die nur in begründeten Ausnahmefällen verstoßen werden darf.

Aufgrund eines anonymen Hinweises auf verdächtige Personen schauten die Ordnungshüter gegen 1.30 Uhr in Gerlingen nach dem Rechten. Aber auch hier wurde kein Verstoß gegen die Coronaschutzbestimmungen festgestellt und geahndet. „Es war ein sehr ruhiges Wochenende“, so die Polizei.