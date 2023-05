Kreis Olpe: Bloß nicht klicken: Bank warnt vor Handy-Betrug

Symbolfoto zum Thema Kriminalität per Smartphone: Im Kreis Olpe sind wieder Handybetrüger am Werk.

Kreis Olpe. Die Volksbank warnt vor gefälschten SMS- und WhatsApp-Nachrichten. So können Sie sich schützen.

Die Volksbank Sauerland warnt aktuell vor gefälschten SMS- oder WhatsApp-Nachrichten, die unbekannte Betrüger verschicken. Verbraucherinnen und Verbraucher werden aufgefordert auf einen Link zu klicken, u.a. weil sonst das Konto gesperrt würde. Achtung! Es könne sich hierbei um eine Betrugsmasche handeln, so die Volksbank: „Wer den Link anklickt, landet auf einer gefälschten Login-Seite der Volksbank. Dort werden Zugangsdaten gestohlen!“

+++ Lesen Sie auch: Attendorn: Im Wald bei Beukenbeul ist ein Wolf gesichtet worden +++

Wird eine Telefonnummer angegeben, die man zurückrufen soll, um das eigene Konto zu „prüfen“, zu „aktualisieren“ oder zu „reaktivieren“ könne der Anruf zu einem Kriminellen, der sich als Angestellter des echten Unternehmens ausgibt, durchgestellt werden. „Dabei wird das Opfer aufgefordert, seine persönlichen Daten offenzulegen. Beim vermeintlichen Abgleich der vorliegenden persönlichen Daten erschleicht sich dann der falsche Angestellte unter dem Vorwand eine erfolgreiche Paketzustellung durchführen zu wollen, wertvolle, vertrauliche Informationen.“

Bei der Volksbank Sauerland melden sich in den letzten Wochen zahlreiche Kunden, die betroffen sind. „Dabei ist das Schadenspotenzial enorm hoch“, erläutert Pressesprecher Frank Segref: „Allein in diesem Jahr haben wir bereits über 100 Fälle überprüft, bei denen Kundinnen und Kunden auf die Betrugsmasche hereingefallen sind. Deshalb möchten wir davor warnen. Im Zweifel sollen sich die Betroffenen jederzeit an Ihre Volksbank wenden. Wir stehen von montags bis freitags von 8-18 Uhr telefonisch unter 02972-97000 zur Verfügung.“

+++ Auch interessant: Starkregen in Finnentrop: In Bamenohl spritzt das Wasser aus den Gullys +++

Betrugsmaschen per SMS oder Nachrichten-Messengern wie WhatsApp sind besonders tückisch, da viele dazu neigen, schnell auf Nachrichten auch von unbekannten Absendern zu klicken.

„Wie können Sie sich davor schützen? Wenn Sie eine Smishing-Nachricht erhalten, klicken Sie nicht auf den Link. Installieren Sie auch keine Apps über Links in Textnachrichten. Apps sollten nur aus dem offiziellen App-Store für Ihr Gerät heruntergeladen werden“, warnt die Volksbank.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe