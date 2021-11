Kreis Olpe: Boostern doch schon nach fünfeinhalb Monaten

Die Vakzine stehen bereit. Der Kreis konzentriert sein Impf-Management auf das Impfzentrum in Attendorn. Das Impfmobil fährt erst einmal nicht mehr durch den Kreis.

Kreis Olpe. Das Impfmobil des Kreises Olpe bleibt erst einmal in der Garage, Boostern geht jetzt doch schon nach fünfeinhalb Monaten seit der Zweitimpfung.

Nachdem Landrat Theo Melcher am Montag Abend im Kreisausschuss mit seiner Information über das Impfmobil für lange Gesichter bei den Kommunalpolitikern gesorgt hatte, präzisierte die Kreisverwaltung den aktuellen Stand der Dinge in einer Presseinformation einen Tag später.

Wesentliche Nachricht: Das Mobile Impfangebot werde nur ausgesetzt, könne also auch wieder aufgenommen werden. Zur im Kreisausschuss heftig diskutierten Zeitspanne bis zur Booster-Impfung teilte der Kreis mit, dass jetzt doch schon fünfeinhalb Monate nach der Zweit-Impfung die Auffrischung erfolgen könne. Bisher war die Linie des Kreises, das sei erst nach sechs Monaten möglich.

Testlauf reibungslos

Der Testlauf des Impfzentrums in Attendorn am vergangenen Sonntag, so der Kreis weiter, sei erfolgreich verlaufen: „Innerhalb von vier Stunden erhielten 498 Personen eine Impfung; alle Abläufe funktionierten reibungslos. Von den Impfwilligen erhielten 248 Personen überwiegend Auffrischungsimpfung; 250 Personen waren für ihre Erstimpfung gekommen. Auffrischungsimpfungen sind aufgrund der deutlich höheren Nachfrage ausschließlich mit Termin möglich. Erst- und Zweitimpfungen sind ohne Termin möglich; Impfwillige können aber ebenfalls über www.kreis-olpe.de/impfung einen Termin vereinbaren, um lange Wartezeiten zu vermeiden.“

„Die hohe Zahl der Personen, die zur Erstimpfung gekommen sind, beweist, dass auch diese Zielgruppe die Impfstelle gut annimmt und dort versorgt werden kann“, sagt der Leiter der COVID-Impfeinheit des Kreises, Andreas Sprenger.

Mehr Tempo in Impfstelle möglich

Die Impfstelle könne ein weit höheres Impftempo leisten, als dies in der mobilen Impfstation der Fall sei. Vor diesem Hintergrund habe sich der Kreis Olpe entschieden, seine Impfaktivitäten und das Personal vorerst komplett auf die Impfstelle zu konzentrieren. Deshalb sei die mobile Impfstation ab sofort nicht mehr im Einsatz.

Klar sei, dass zwischen Zweit- und Auffrischungsimpfung ein zeitlicher Abstand eingehalten werden müsse, bisher sechs Monate. Aber, so der Kreis abschließend: „Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen kann eine Auffrischungsimpfung auch schon nach 5,5 Monaten erfolgen.“ Das setze der Kreis Olpe sofort so um.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe