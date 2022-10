Kreis Olpe: Brandstiftung - Fünf Autos gehen in Flammen auf

Attendorn/Finnentrop. Gleich fünf Autos gehen in der Nacht zum Montag in Attendorn und Finnentrop in Flammen auf. Die Kripo ermittelt.

Insgesamt fünf Fahrzeuge gingen in der Nacht von Sonntag (16. Oktober) auf Montag (17. Oktober) im Killeschlader Weg in Finnentrop und in der Repetalstraße in Helden in Flammen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzten der oder die Täter im Killeschlader Weg zwischen 1.45 Uhr und 1.59 Uhr gleich drei Pkw in Brand. Die Feuerwehr löschte die Brände.

+++ Lesen Sie auch: Drolshagen: Auto gestohlen - Zweiter Versuch scheitert +++

Anschließend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei um 2.15 Uhr zu zwei weiteren Pkw-Bränden im Repetal gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Fahrzeug in der Repetalstraße in Helden bereits in voller Ausdehnung. Ein zweites Auto hatte im Bereich des Fahrzeughecks bereits Feuer gefangen. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, zwei Strahlrohre Im Anschluss an die ersten Maßnahmen wurden die verbliebenen Glutnester mit Schaum abgelöscht.

Insgesamt entstand hoher Sachschaden, so die Polizei. Ob ein oder mehrere Täter für die Brände verantwortlich sind und ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Teil der Ermittlungen. Am letzten Wochenende (8. und 9. Oktober) hatten Brandstifter zwei Autos in Plettenberg und in Lichtringhausen angezündet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe