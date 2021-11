Kreis Olpe: Buchungssystem für Impfzentrum jetzt online

Das Impfzentrum, offiziell Impfstelle, geht wieder in Betrieb. Das Buchungssystem ist online.

Kreis Olpe. Aktuelle Meldung des Kreises Olpe: Das Buchungssystem fürs Impfzentrum in Attendorn ist jetzt online.

Das vom Kreis Olpe bereits angekündigte Buchungssystem für das wieder in Betrieb gehende Impfzentrum (offiziell Impfstelle) in Attendorn ist jetzt online. Eine Auffrischungsimpfung in der Impfstelle ist ausschließlich mit Termin möglich. Termine können unter www.kreis-olpe.de/impfung gebucht werden. Neue Termine werden laufend eingestellt. Wer beim ersten Versuch keinen Termin bekommt, wird gebeten, es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen.

Weitere wichtige Informationen des Kreises Olpe hier im Überblick: „Die Impfstelle wird im ehemaligen Impfzentrum in Attendorn, Heggener Weg 34, eingerichtet. Sie öffnet erstmals am Sonntag, 21. November, von 14 bis 18 Uhr, und danach ab 26. November freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Ergänzendes Angebot

Die Impfstelle ist ein rein ergänzendes Angebot, das die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei der hohen Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen unterstützen soll. Erste Anlaufstelle für alle Impfwilligen bleiben die Haus- und Kinderarztpraxen. Nur wenn dort eine Impfung unmöglich ist, sollte das Angebot der Impfstelle genutzt werden. „Auch in den Arztpraxen ist für die Auffrischungsimpfung unbedingt ein Termin zu vereinbaren“, erinnert Dr. Martin Junker, Leiter der Bezirksstelle Lüdenscheid der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Eine Auffrischungsimpfung können alle Personen ab 18 Jahren erhalten, deren vollständige Impfung mindestens sechs Monate – bei einer Impfung mit Johnson & Johnson mindestens vier Wochen – her ist. „Alle bisher Geimpften sollten eine Auffrischungsimpfung vornehmen lassen – dafür besteht aber ausreichend Zeit“, erläutert Dr. Junker. „Eine zu früh vorgenommene Drittimpfung bewirkt keinen besseren Schutz.“

Zutritt nur mit Termin, außer bei Erst- und Zweitimpfungen

Wer keinen Termin hat, erhält keinen Zutritt zur Impfstelle. Einzige Ausnahme sind Erst- und Zweitimpfungen. Diese können in der Impfstelle ohne Termin durchgeführt werden.

In der Impfstelle werden ausschließlich die mRNA-Impfstoffe der Firmen BioNTech und Moderna verabreicht. Welchen dieser Wirkstoffe Impfwillige bekommen, richtet sich nach dem Alter der Impfwilligen und nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Dabei gilt: Unter 30-Jährige werden grundsätzlich mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft. Eine individuelle Auswahlmöglichkeit gibt es nicht.

Um die Abläufe in der Impfstelle zu optimieren, sollten alle Impfwilligen ihren Personalausweis, Impfausweis und den ausgefüllten Anamnese- sowie Einwilligungsbogen mitbringen. Diese Formulare können auf www.kreis-olpe.de/impfung heruntergeladen werden.

Mobile Impfstation

Ab der Kalenderwoche 47 (ab 22. November) werden in der mobilen Impfstation des Kreises Olpe nur noch Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Auffrischungsimpfungen finden im Impfmobil vor dem Hintergrund des Angebotes in der festen Impfstelle in Attendorn nicht mehr statt. Die gewohnten Termine und Standorte bleiben bis auf Weiteres gleich und sind immer aktuell auf www.kreis-olpe.de/impfung nachzulesen.

„Mit der Öffnung der Impfstelle in den Randzeiten an Freitag Nachmittagen und an Wochenenden wollen wir ein ergänzendes, bürgernahes Angebot schaffen“, erläutert der Leiter der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCI) des Kreises Olpe, Andreas Sprenger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe