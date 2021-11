Kreis Olpe: Caritas ehrt viele langjährige Beschäftigte

Kreis Olpe/Mecklinghausen. Der Caritasverband Olpe hat viele Mitarbeiter ausgezeichnet, einige sind schon seit 35 Jahren dabei. Sie sind der „Ruhepol in bewegten Zeiten“.

Gemeinsam füllen sie Caritas mit Leben – und das seit 1875 Jahren. Mit „hörendem Herz und offenen Ohren“ gehen zahlreiche Mitarbeitende des Caritasverbandes Olpe nun schon seit Jahrzehnten ihren vielfältigen Tätigkeiten im „beruflichen Zuhause“ nach. 1875 Jahre – das sind 3.450.000 Arbeitsstunden. Viele Momente, die die Jubilare des Jahres 2020 bereits Dienst am Nächsten geleistet haben. Jüngst waren sie ins Repetal gekommen, um gemeinsam in feierlicher Atmosphäre in Schneppers Tenne ihre Ehrung entgegenzunehmen.

Ruhepol in bewegenden Zeiten

„Schön, dass es Sie alle gibt“, begrüßte Caritasvorstand Christoph Becker nach einem gemeinsamen Gottesdienst die Kolleginnen und Kollegen und erinnerte an ihre Geschichte im und mit dem Caritasverband. Dass die anwesenden Dienstjubilare „einen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und um den Wert ihrer Arbeit wissen“, verdeutliche nicht zuletzt die lange Zeit ihrer Beschäftigung. „Sie alle gilt es zu würdigen, denn sie bringen sich an unterschiedlichen Stellen mit ihren Stärken ein – jeder auf seine persönliche Art“, so Becker an die Jubilarinnen und Jubilare gerichtet. Ob „Ruhepol in bewegten Zeiten“, „Sonnenschein der ganzen Caritas-Station“ oder „Allzweckwaffe im Verband“ – an Begriffen zur Beschreibung eines jeden einzelnen Mitarbeitenden mangelte es auch den Führungskräften während des Ehrungsmarathons nicht.

Für ihre jahrzehntelange Verbundenheit wurden neben Pflegekräften aus den sechs Caritas-Zentren auch Mitarbeitende aus der Verwaltung, den Werthmann-Werkstätten, den Kindergärten sowie dem focus-Netzwerk für ihre Treue zur Caritas-Familie ausgezeichnet. Die bunte Mischung der Mitarbeitenden zeigte einmal mehr die Vielfalt des Verbandes und auch, dass soziale und pflegerische Berufe über Jahrzehnte hinweg erfüllend sind und Freude bereiten. Neben vielen 10 und 20-jährigen Dienstjubilaren konnten auch elf Mitarbeitende für ihr Silberjubiläum (25 Jahre) geehrt werden.

Tätigkeit im Team

Besonders beeindruckend: 13 Caritäter sind stolze 30 Jahre beim Verband beschäftigt, ein Mitarbeitender ist sogar schon 35 Jahre in der Caritas-Familie tätig. Zahlen, die belegen, dass der gemeinsam beschrittene Weg „wohl nicht der schlechteste sein kann“, stimmten die Anwesenden Christoph Becker zu, der betonte: „Mit Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness schaffen wir Vertrauen. Die Tätigkeit im Team und in der Organisation des Caritasverbandes macht stolz und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl“.

Doch ließe sich nicht verleugnen, dass die unterschiedlichen Geschichten eines jeden Mitarbeitenden sowohl mit Begeisterung als auch immer mal wieder mit Belastung zu tun haben. Die ehrliche Auseinandersetzung mit schwierigen und herausfordernden Themen sei wichtig, um den Dienst am Nächsten leisten zu können – jetzt und in Zukunft. Hier gelte es, die Flamme der Begeisterung immer wieder auf’s Neue zu entzünden. Für die Zukunft der Caritas-Familie wünsche man sich auch weiterhin, dass Begegnung erlebbar wird, der kollegiale Austausch gefördert und Veränderungen mitgestaltet werden. „Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir gemeinsam auf dem Caritas-Weg bleiben – wenn auch mal mit Umwegen“, betonte Christoph Becker, der hervorhob, dass die geleistete Arbeit nicht nur ihren Preis habe, sondern vor allem ihren Wert. „Im Sinne unserer Jahreskampagne können wir aber sagen: Das machen wir gemeinsam!“

