Kreis Olpe: Das sind die beliebtesten Baby-Namen 2020

Mathilda Ida ist das 500. Baby, das im Jahr 2020 in der Helios-Klinik Attendorn zur Welt kam.

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe wurden 2020 mehr Kinder geboren. Kurze Vornamen waren dabei sehr beliebt. Das sind die Trends in Attendorn, Lennestadt und Olpe.

Es gibt wieder mehr Babys im Kreis Olpe: Insgesamt 1240 Kinder wurden im Jahr 2020 geboren. Das sind 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts IT NRW hervor. Im Zehnjahresvergleich liegt 2020 sogar auf Platz 3: Nur 2017 und 2015 wurden mit 1355 und 1266 Babys mehr Kinder im Kreisgebiet geboren.

In der Helios-Klinik Attendorn kamen dabei erneut mehr als 500 Kinder zur Welt. Das Jubiläumsbaby war die kleine Mathilda Ida, die sich am 29. Dezember, knapp zwei Wochen früher als erwartet, auf den Weg machte – zur Freude ihrer Eltern Jennifer Jochheim und Sascha Steven. Mit einem Geburtsgewicht von 2950 Gramm und einer Größe von 52 cm erblickte sie um exakt 11.22 Uhr per Kaiserschnitt das Licht der Welt.

Doch was waren im Jahr 2020 die beliebtesten Vornamen? Eine Umfrage bei den Standesämtern in Attendorn, Lennestadt und Olpe ergibt: 14 Eltern entschieden sich in den drei Krankenhäusern der Städte für den Namen Emilia und 20 für Paul. Damit sind diese beiden Namen die beiden Spitzenreiter im Kreisgebiet. Die weiteren Trends:

Attendorn: Emilia und Finn auf Platz 1 bei den Vornamen

In Attendorn teilen sich gleich drei Mädchen-Namen Platz 1: Emilia, Mia und Mila (je fünf Mal). Den zweiten Platz nehmen Alya, Charlotte und Ella (je vier Mal) ein. Den dritten Platz teilen sich wiederum acht Namen: Elif, Elina, Johanna, Lea, Leonie, Lina, Mira und Sophia (je drei Mal).

Bei den Jungen entschieden sich sieben Eltern für den Namen Finn. Je sechs Mal kamen in Attendorn ein Noah und ein Paul zur Welt. Ben und Jonah waren die drittbeliebtesten Vornamen (je fünf Mal).

Lennestadt: Emma und Emil die beliebtesten Vornamen

Der Name Emma lag im Jahr 2020 in Lennestadt ganz vorne (je sechs Mal). Dicht gefolgt von Ella, Leni und Lina (je fünf Mal). Der drittbeliebteste Vorname war Anna, Carla, Lea und Mia (je vier Mal).

Bei den Jungen war das Bild eindeutiger: Neun Eltern wählten Emil als Vornamen für ihren Sohn. Der Name Anton wurde gleich sieben Mal ausgesucht. Michel kommt bei den beliebtesten Vornamen in Lennestadt mit je sechs Mal auf Platz 3.

Olpe: Emilia und Paul ganz vorne

In Olpe waren Emilia und Leni (je neun Mal) die beliebtesten Mädchen-Vornamen. Dicht gefolgt von Emma (sieben Mal) und Amelie, Johanna, Marie, Mia und Tilda (je sechs Mal).

Mit größerem Abstand konnte der Vorname Paul in Olpe bei den Jungen die Spitzenposition einnehmen (14 Mal). Leo war der zweitbeliebteste Vorname (9 Mal), Leon und Tom landen auf Platz 3 (je 8 Mal).

Kreis Olpe: Kurze Vornamen liegen im Trend

Wie die Eltern auf die Namen für ihre Babys kommen, erzählen sie den Angestellten im Standesamt allerdings nur selten. „Wir fragen auch nur bei außergewöhnlichen Namen nach“, sagt Heike Schnerr, Standesbeamtin in Lennestadt.

Auffällig ist: Kurze Namen wie Mia, Ella, Emil und Leo liegen im Kreis Olpe im Trend. Zudem wurden im Kreis Olpe auch gerne ältere Namen wie Noah und Anton gewählt. Eltern mit Migrationshintergrund würden vor allem Namen aus ihrem Heimatland bevorzugen, erklärt Dieter Huckestein, Standesbeamter in Olpe.

Info: Viele Namen aus dem Kreis Olpe sind auch bundesweit im Trend

>> Der Vornamen-Experte Knud Bielefeld ermittelt jedes Jahr die beliebtesten Vornamen in ganz Deutschland. Dafür hat er die Namen von rund 23 Prozent aller 2020 in Deutschland geborenen Kinder ausgewertet.

>> Laut seiner Statistik war bei den Jungen 2020 Noah der Spitzenreiter, danach kamen Ben und Matteo. Damit musste Ben nach neun Jahren an der ersten Stelle Platz 1 räumen. Bei den Mädchen haben Mia, Emilia und Hannah die beliebte Emma vom Thron gestoßen.

>> Auf den weiteren Plätzen bei den Mädchen sind Emma, Sophia, Lina, Ella, Mila, Clara und Lea gelandet. Bei den Jungs haben es noch Finn, Leon, Elias, Paul, Henry, Luis und Felix in die Top-Ten geschafft. – mit dpa